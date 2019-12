Nouvel an 2020 | Pérou | Que faire | Meilleurs endroits | Début été 2020 | Sites touristiques | Parties | Traditions et plus | Pérou | Tarapoto | Machu Picchu | Manconra | Lima | Cusco | Huaraz | Huacho | Piura | Cañete | Ica | Lac Titicaca | Célébration | PHOTOS Hors Côté

Nouvel an 2020le Nouvel An C'est presque ici, c'est une célébration internationale qui célèbre l'arrivée d'un nouveau cycle de 12 mois qu'il connaît comme l'année. La nouvelle année est peut-être la fête à laquelle plus de gens participent, car d'une certaine manière, la plupart des êtres humains ont des raisons de le faire, soit pour célébrer une autre année qui arrive, soit pour une année qui s'en va et non reviens

Nouvel an 2020, ce qui est vrai, c'est que la nouvelle année est une fête très émouvante dans le monde entier. Il 1er janvier c'est la date à laquelle la nouvelle année commence et il est de coutume de la célébrer la veille, c'est-à-dire la 31 décembre.

Nouvel an 2020Avec l'arrivée d'une nouvelle année, il y a de l'attente et de la joie dans les familles, peut-être parce que c'est une raison de renouveau et de retrouvailles. Sa célébration est généralement à 00: 00hr. un toast est fait et ils mangent 12 raisins le plus rapidement possible en faisant un vœu pour chacun. Les cloches sont données et le début d'une nouvelle année est annoncé; Les raisins représentent chaque mois de l'année qui commence.

Pour chaque culture du monde, le début d'une nouvelle année a une implication particulière et distincte mais en même temps similaire, et chacune reçoit l'année de différentes manières.

Chaque pays a ses propres traditions pour fêter la fin de l'année. Bien sûr, dans Pérou il y a des superstitions, des kabbalahs et des rituels intéressants pour dire au revoir à la vieille année et que l'année à venir sera chargée d'espoir. Il y a aussi beaucoup d'endroits pour fêter la fin de l'année et commencer celle qui arrive, que ce soit entre amis ou en famille.

QUE FAIRE AU NOUVEL AN 2020 AU PÉROU

Arrivera à Pérou à la veille de Nouvel An et il y a beaucoup de plans à faire; si vous ne savez pas par où commencer car Pérou vous offre plusieurs possibilités pour profiter de l'arrivée de Nouvel An.

Commencer l'année dans la ville péruvienne peut être une aventure. Vous pouvez faire du camping, visiter une réserve naturelle, rencontrer un site archéologiquefaire canotage, escalader des montagnes, parcourir des itinéraires inexplorés.

Si vous êtes arrivé en couple, seul ou avec des amis; Vous trouverez toujours où vous détendre ou profiter autant que vous le pouvez. Dans Pérou L'été commence en janvier, donc une bonne alternative sera de visiter les plages. Maintenant, si vous préférez avoir plus d'intimité avec votre partenaire ou profiter d'un petit groupe; Vous y trouverez une variété de stations paradisiaques, des lodges dans des endroits exotiques, des hôtels de luxe pour passer un réveillon du Nouvel An.

MEILLEURS LIEUX POUR COMMENCER L'ANNÉE 2020 AU PÉROU

Photo: Le métier

° Huaraz

(Photo: Turismohuaraz)

Huaraz, C'est l'une des destinations les moins chères pour voyager dans ce Noël. La Place d'Armes Il est idéal pour recevoir, entre les chants de Noël, la veille de Noël et profiter, les jours précédents, des foires où ils vendent des naissances faites à la main, des petites oeuvres d'art de Noël.

Vous pouvez également accéder à la Masse de coq dans le Sanctuaire du Seigneur de la solitude et entrevoir les feux d'artifice pendant la nuit de Nouvel An dans le Point de vue de Rataquenua.

Il y a un bel endroit, tout près de la ville, appelé Wilcacocha. Là, vous pouvez voir le magnifique lagon de Wilcacocha, dont les eaux cristallines reflètent les montagnes enneigées. La marche nécessite un certain effort physique, c'est une marche de deux heures et demie, mais la vue sur la Cordillera Blanca ils valent la peine.

° Vichayito à Piura

(Photo: Rundomundo)

Entre concerts, activités et belles plages, Piura Il offre d'excellentes façons de passer un magnifique Noël.

Vichayito c'est une plage au nord de Piura, caractérisée par sa tranquillité, le bleu de ses eaux et ses magnifiques couchers de soleil. Elle est entourée d'autres plages tout aussi sereines qu'elles le sont Petits loups, Cape blanche, Les organes, Punta Sal et Petits renards.

La zone de Vichayito C'est un hôtel, donc différents hébergements proposent des promotions et des forfaits famille pour Noël et Nouvel An. Ce lieu paradisiaque vous invite à vous déconnecter de la routine, à apprécier le bruit de la mer et, si le touriste le préfère, à pratiquer divers sports maritimes.

C'est un plan idéal pour passer un réveillon romantique sur les rives de la plage, avec l'éclairage d'un foyer et une vue pyrotechnique.

° Puno et ses îles

(Photo: El Comercio)

Des îles comme Amantani, Taquile ou les îles flottantes du Uros Ils offrent un charme ancien qui ne cesse d'étonner. Ses paysages, ses temples cérémoniels préhispaniques et la communauté indigène de Uros ils invitent le visiteur à faire une pause dans la réalité quotidienne et à réfléchir.

La ville de Puno offre également ses attractions. Là, vous pouvez visiter la foire de Noël ou "Wawaqhatu", l'un des plus connus des hauts plateaux, où tout est réalisé dans des décorations de Noël faites à la main.

Pour la Masse de coq vous pouvez visiter l'église de Saint Jean Baptiste ou au La cathédrale, et, pendant la nuit du Nouvel An, il est conseillé d'observer les feux d'artifice sur les rives de la Lac Titicaca, et nourrir l'énergie de l'un des lacs les plus connus au monde.

° Cañete à Ica

(Photo: Rumbos del Perú)

A une heure de Citron vert est Cañete, berceau de l'art noir dans le Pérou. Cette ville est synonyme de joie, de rythme et de danse. Son climat est chaud et tempéré.

Dans Cañete, en particulier dans le Vallée de Lunahuaná, vous pouvez pratiquer des sports d'aventure (rafting, kayak, vélo, trekking, camping, parapente, entre autres), savourez ses liqueurs de raisin (pisco, vin, cachina), sa gastronomie riche et visiter diverses plages et spas.

Allez à Cañete Cela signifie vivre une aventure passionnante, où le sens du goût sera plus actif que jamais. Une fête de fin d'année dans cette ville pittoresque sera une belle expérience pour la famille.

° Cusco

(Photo: Volemos.com)

Cusco, C'est un incontournable à tout moment de l'année. Vos concerts et activités pour Nouvel An sur la Plaza de Armas, ils sont renommés. Cependant, pour passer un Noël ou nouvel An En mouvement permanent, vous pouvez visiter trois villages du sud de Cusco qui laisse quiconque la bouche ouverte:

Cusco c'est magique. Alors que le nombril du monde vibre d'énergie tout au long de l'année, la nuit de Nouvel An, dans cette ville, c'est tout simplement inoubliable.

Dans la Place principale, vous commencez à entendre l'agitation, les gens excités, les cohétones. Quand il est midi, tout est tumultueux et le ciel est peint de couleurs. La tradition veut que vous deviez faire le tour de la place sous peine de ne jamais revenir dans cette belle ville. Tellement géniaux, garçons, familles, couples, excités de recevoir l'année à venir, ils le font. La vraie fête n'est pas dans les bars de Cusco mais dans la rue.

Une fois que midi est arrivée, certains restent ici pour profiter, d'autres vont à une fête non loin de là. Cumbia, salsa, musique électronique. Le fait est que dans le Nombril du monde le premier lever de soleil de l'année est observé depuis la colline Pukamoqo , où le Christ blanc, très proche de Saqsayhuamán.

° Huasao

(Photo: visite à pied gratuite au Pérou)

Terre de chamans et de guérisseurs. Le charme de cet endroit réside dans toute la magie qui l'entoure, vous pouvez trouver des villageois qui lisent les feuilles de coca, afin que le touriste puisse demander à savoir ce que le 2020 réserve grâce à cette méthode. Vous pouvez également visiter Tipon, un complexe archéologique qui était un centre cérémoniel autour de l'eau.

° Oropesa

(Photo: Pinterest)

Cette ville se distingue par sa proximité avec le Lagune de Huacarpay et la citadelle Pikillaqta Wari. Ici, vous pouvez manger le meilleur pain de Cusco, le pain de chuta préparé avec du blé, et visitez son église principale, riche en décoration murale.

° Racchi

(Photo: Pinterest)

Ce parc archéologique possède un gigantesque mur qui le protège, ainsi que des tombes souterraines, des aqueducs et des enclos de culture pré-inca. Au-delà du parcours historique, ses paysans et potiers sont prêts à vivre avec le visiteur pour montrer leur quotidien.

Mais pas seulement ça. Des milliers de touristes voyagent vers la magie Cusco pour passer Nouvel An et se nourrir de l'énergie qui est générée dans l'ancienne capitale de l'empire Inca.

° Tarapoto

(Photo: Star Peru)

Tarapoto, Il a gagné un espace privilégié parmi les touristes, non seulement pour la beauté de ses lieux touristiques, mais aussi pour l'excellente offre hôtelière et gastronomique qui existe.

Dans la Palm City les principaux centres de divertissement de la jungle péruvienne se rassemblent, et où les touristes peuvent profiter d'une fête inoubliable de Nouvel Anpuis baignez-vous dans les eaux glacées de la rivière Cumbaza.

Il existe diverses attractions qui Tarapoto possède, et cela fera un voyage à San Martin, l'une des meilleures décisions qu'un touriste puisse prendre.

° Le circuit de la plage de Huacho

(Photo: carnet de voyage)

Non loin de Citron vert est la province de Huaura, où vous pourrez découvrir une Nouvel An différent grâce au circuit des plages de Huacho.

Parmi les plages qui peuvent être visitées: Colorado Beach, avec ses eaux calmes et ses étals de ceviche qui invitent les touristes à se détendre complètement; Paradise Beach, un endroit où la mer est sereine, avec de petites vagues et où deux lagunes se rejoignent pour être le théâtre de la rencontre de nombreux oiseaux; Plage de Chorrillos, un bel endroit pour regarder le coucher du soleil, avoir un aperçu complet du port de Huacho et pratiquez le skyball, le soccer ou le volleyball.

° Lima métropolitaine

(Photo: Andina)

Pour ceux qui restent en ville, les rues décorées de Miraflores et le Centre de Lima sont un délice. Vous pouvez également voir les feux d'artifice depuis la promenade Miraflores ou du Parc Maria Reiche. Recevez également le Masse de coq dans l'église de Sainte Rose de lime et faire usage du puits de voeux est une autre option.

DES SITES TOURISTIQUES POUR CÉLÉBRER LE NOUVEL AN ET COMMENCER L'ÉTÉ 2020 AU PÉROU

(Photo: Viajestic)

Vallée sacrée des Incas

(Photo: Pérou Loisirs)

Il Vallée sacrée des Incas est situé entre le population de Pisac et Ollantaytambo. L'endroit était l'un des principaux lieux de production de grains de maïs pour les Incas, en raison de sa situation géographique et de ses conditions climatiques.

Machu Picchu

(Photo: Voyage au Pérou)

Situé dans la province de Urubamba, District de Machupicchu, à 80 kilomètres au nord-ouest de la de la Cusco city. Le site est conçu en deux secteurs: urbain et agricole, environ 200 bâtiments sont construits.

Lac Titicaca

(Photo: le pays)

Situé à l'extrémité nord du bassin endorrin de l'Altiplano, à la frontière de Pérou et Bolivie, dans le département de Puno. Le lac est composé de 2 sous-bassins, alimentés par 5 systèmes fluviaux: Ramis, Coata, Clé, Huancané et Suchez.

Mancora

(Photo: Youtube)

Situé à 80 kilomètres des villes de Nazca et Palpa, À 400 kilomètres de Sud de Lima. Les lignes sont une série de géoglyphes dans le désert. Les plus gros chiffres mesurent 370 mètres.

Ceci est un endroit pour recevoir le Nouvel An pour tout ce qui est élevé, et pas seulement pour la vie trépidante qui se déroule dans cette partie de la côte péruvienne, mais pour la fête qui se construit au bord de la mer.

Commençons par les bases, le dernier jour de l'année, nous célébrons également l'arrivée de l'été. Alors quoi de mieux que de profiter du dernier coucher de soleil de l'année, pieds nus et pour les plus expérimentés, après minuit, avec une première baignade en mer.

Mancora C'est un super endroit pour passer Nouvel An, soit dans l'un des innombrables bars de la ville, soit dans une soirée un peu plus exclusive face à la mer. L'important est de savoir que votre grande tâche sera d'attendre que le soleil apparaisse à l'aube pour pouvoir vous accueillir à 2020 comme il le mérite. Les incontournables ici sont les daiquiri aux fraises, les palmiers exotiques, les colliers de fleurs et les garçons bronzés.

TRADITIONS DU NOUVEL AN AU PÉROU

(Photo: Andina.pe) Parcourez tout le bloc avec une valise vide, si vous voulez partir en voyage l'année prochaine. Changement de vêtements pour renforcer la relation avec le couple. Recevez l'année avec un tas de factures dans la main, ou à l'intérieur des chaussures, pour attirer la prospérité économique. Versez du riz sous la porte de la chambre comme un présage d'un mariage à venir. Portez des vêtements blancs, pour parer aux maladies. Ayez une bougie allumée lors de la réception de l'année encore une fois, pour garantir la paix et l'harmonie dans la maison. La bougie doit être allumée jusqu'à pleine consommation. Pour la prospérité économique, certaines personnes se lavent les mains, à minuit, avec du champagne et du sucre. Prenez un bain d'essences pour purifier l'âme. Portez des sous-vêtements jaunes.