Nouvel épisode dans le controversé Mbappé

Les relations entre Mbappé et Tuchel semblent rompues. Après l’épisode vécu samedi dernier contre Montpellier, les relations entre la star française et l’entraîneur allemand ont été rompues. Ils ne peuvent pas continuer ensemble et c’est ce que l’on ressent dans l’environnement au sein du PSG. A la fin de la saison, soit l’entraîneur part, soit Mbappé fait, ce dernier étant dans une situation privilégiée. Et c’est que l’épisode de Montpellier a marqué un avant et un après dans les relations entre les deux.

02/03/2020 à 09:09

CET

sport.es

Ni la tentative de clarifier la situation qui, Selon ‘L’Equipe’, Tuchel a tenté d’expliquer dimanche à ses joueurs dans les vestiaires qu’il aurait servi à réconcilier les deux protagonistes. Cet épisode a marqué tout le monde, mais ils vont essayer de bien finir la saison.

À cet égard, selon «Le Parisien», Leonardo, directeur sportif du PSG, a demandé à rencontrer Tuchel et Mbappé pour trouver la réconciliation. Il y a eu une réunion cordiale, mais le journal français a également avancé qu’il se trouvait dans une situation de non-retour.

Mbappé est en colère contre son entraîneur parce qu’il pense que l’attitude du club à lui, ils ne sont pas échangés plus tard par leur Tuchel. Alors que le PSG veut en faire son joueur de franchise à la fois sur et hors du terrain, Tuchel le remplace. Et donc il ne veut pas continuer.