Nouvelle arrestation dans l’affaire qui a arrêté Ronaldinho au Paraguay

La police paraguayenne arrêtée ce lundi une personne présumée impliquée dans la production des faux documents utilisé lors de l’entrée dans le pays par l’ancien footballeur brésilien Ronaldinho Gaúcho et son frère Roberto, qui sont toujours assignés à résidence dans un hôtel à Asunción pour cette raison.

20/04/2020 à 20:11

CEST

EFE

Il s’agit de Wilson Arellano, le fils d’un fonctionnaire de la Direction des migrations, également impliqué dans l’affaire et arrêté dans une maison à Asunción, a fait savoir le parquet.

Des sources du ministère public ont expliqué qu’Arellano serait l’un des responsables du traitement des faux documents qui seraient parvenus à Ronaldo et Roberto de Assis Moreira par l’intermédiaire de la femme d’affaires paraguayenne Dalía López, accusée et fugitive de la justice. Arellano fait face à une accusation pour utilisation et production de faux documents publics et association de malfaiteurs, ont-ils ajouté du bureau du procureur.

Le Bureau du Procureur a déjà inculpé López, qui a encouragé la visite de Ronaldinho à Asunción pour promouvoir un programme de soins de santé gratuits pour les mineurs au Paraguay. López est indiqué par le Bureau du Procureur comme le chef présumé d’un réseau dédié à “faciliter la préparation et l’utilisation de faux documents d’identité et passeports”.

La femme d’affaires fait l’objet d’un mandat de perquisition et d’arrêt, bien que la semaine dernière, elle ait demandé un habeas corpus par l’intermédiaire de ses avocats, qui a ensuite été rejeté par un juge des garanties pénales. López a reçu Ronaldinho et son frère à l’aéroport international d’Asunción le 4 mars, lorsqu’ils sont entrés avec des passeports paraguayens frelatés en son nom et celui de son frère.

Les deux ont réussi un mois en détention préventive dans un poste de police qui sert de prison jusqu’à il y a deux semaines, un juge leur a accordé une assignation à résidence après avoir versé une caution de 1,6 million de dollars. Les deux frères respectent cette mesure alternative dans un hôtel du centre d’Asunción placé en garde à vue et interdisent de quitter le Paraguay.

L’affaire éclabousse également des fonctionnaires du service d’identification, qui délivre les passeports et les documents, à la direction des migrations et aux autorités de l’aéroport international d’Asunción.