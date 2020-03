Nouvelle défaite de Liverpool: éliminé de la FA Cup | Premier League

Le majestueux Liverpool de Jürgen Kloop s’est rendu à Londres pour affronter Chelsea F.C. par le cinquième tour de la FA Cup, cette fois, il a perdu à nouveau avec un résultat 2-0, même si ce fut un duel assez égal, ceux dirigés par Frank Lampard, étaient plus efficaces en laissant de côté la FA Cup de Liverpool .

Liverpool avec une formation mixte, a été désavantagé à la 13e minute avec un but de Willian en complicité avec le gardien espagnol Adrian. Ce serait Ross Barkley qui mettrait le sceau final à la défaite des «rouges», car avec un jeu individuel du milieu de terrain, le milieu de terrain britannique a condamné le score avec un tir puissant, dans lequel le gardien Adrian n’avait aucune chance de réaction .

Avec cette nouvelle défaite, l’équipe du comté de Merseyside a enchaîné deux chutes consécutives, laissant les invaincus en Premier League s’échapper et rester hors compétition en FA Cup. Cette fois, Kloop n’a pas eu son gardien de départ Alisson, ni deux des ses habituels flyers centraux et a également laissé de côté Salah et Firmino, qui entreraient en seconde mi-temps, peut-être un peu tard pour inverser le score.

Ce nouveau revers de Liverpool contre Chelsea, laisse dans le doute la suprématie de l’équipe anglaise sur les autres équipes, révélant de nouvelles faiblesses que peut-être lors des matchs précédents, leurs rivaux n’avaient pas pu identifier. Le grand bénéficiaire de cet automne était l’équipe londonienne aux commandes de Lampard, car avec cette victoire, il progresse non seulement dans le tour de la FA Cup, mais sert également d’embryon psychique à une équipe qui affrontera un match retour pour les huitièmes de finale de l’UEFA Champions League contre le Bayern Munich et une lutte pour se qualifier pour les tournois internationaux de Premier League.