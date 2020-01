Nouvelle Ferrare: “SPAL joue comme une déesse. Big shot”

SONDAGE

New Ferrara célèbre aujourd’hui en kiosque le coup du SPAL chez Atalanta avec le titre: “Le SPAL joue comme une déesse. Petagna et Valoti signent le grand coup”. Grand test du SPAL qui dans la maison d’Atalanta passe d’abord avec un réseau d’Ilicic, puis revient grâce à Andrea Petagna et Mattia Valoti, prenant une précieuse bouffée d’oxygène. Maintenant, Gênes est en dernière position, SPAL étant à égalité de points avec Brescia et à seulement une longueur de Lecce.

C’est une Juventus imparable qui donne le rythme en Serie A: 34 points, onze victoires en douze matchs, meilleure attaque et meilleure défense – ça va sans dire – et un +6 par rapport au second que si cela ne vous fait pas dormir profondément, nous avons juste besoin de dormir. Et les autres? Fiorentina, Rome et Milan malgré …