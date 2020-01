Nouvelle greffe pour Bénévent, un talent né en 2003 rejoint le secteur jeunesse

PONTECAGNANO FAIANO (SA). Encore un coup sous la Benevento Calcio, les Samnites ont ratifié ce matin l’acquisition du jeune assaillant Antonio De Mattia de faiano. La classe 03 de Giffoni Valle Piana après seulement un an à Biancoverde avec l’élite des moins de 19 ans de monsieur Ceresoli et la première équipe de monsieur Turco est passée au maillot jaune et rouge.

Ph Faiano, De Mattia

Deux buts en cinq apparitions en Excellence avec la première équipe, le transfert au club Samnite récompense le travail minutieux de l’entreprise avec les jeunes, qui au fil des années a permis de valoriser les nombreux garçons locaux, grâce à la synergie et au travail infatigable des managers , en particulier Giuseppe Landi et Vittorio Manzo.