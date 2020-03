Nouvelle intervention gouvernementale: l’hypothèse se déroule à huis clos pendant un mois. Les solutions pour Juve-Inter | Primapagina

Une situation en constante évolution, un calendrier original déjà partiellement déformé et un nouveau scénario prêt à devenir réalité. L’alarme Coronavirus en Italie ne se résorbe pas: le gouvernement surveille les mises à jour et étudie les moyens de lutter contre l’épidémie. Des restrictions prêtes à impliquer aussi le monde du football, déjà sujet à changement au cours des deux derniers week-ends: Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari et Atalanta-Sassuolo ont été reportés il y a dix jours. Le week-end dernier, cependant, c’était Milan-Gênes, Udinese-Fiorentina, Sampdoria-Verona, Parma-Spal, Sassuolo-Brescia et la très attendue Juventus-Inter.

PORTES FERMÉES UN MOIS – Mais cela ne s’arrête pas là. En fait, un ajout au décret du Premier ministre du 1er mars est attendu dans les prochaines heures. Sur proposition du Comité scientifique, le gouvernement réfléchit à la possibilité d’éviter les manifestations de surpopulation pendant trente jours. Une disposition étendue à l’ensemble du pays, qui impliquerait pendant un mois la tenue de matches à huis clos dans toute l’Italie, pour tout sport à tout niveau. Pendant ce temps, le match de Coupe d’Italie entre la Juventus et Milan a été reporté.

CALENDRIERS DE VEILLE – En ce moment, la situation liée aux calendriers est en attente: dans la matinée, une assemblée Lega était prévue à Rome pour voter pour le nouveau calendrier, qui prévoyait la récupération du dernier jour le week-end prochain, avec un retard de tous les jours et un quart de semaine déjà prévu pour mai. Dix-huit entreprises sur vingt avaient déjà exprimé officiellement un avis positif, en envoyant un Pec: le oui d’Inter manquait, tandis que celui de Naples était arrivé de manière informelle. Pour cette raison, étant donné la situation déjà claire, la réunion ne devrait pas avoir lieu. Pour comprendre, maintenant, comment toute nouvelle modification du Dpcm affectera le calendrier de la Serie A. La Juve-Inter, par exemple, initialement fixée au lundi pour qu’elle puisse avoir lieu avec des portes ouvertes, devrait changer de date et pourrait être avancée au samedi ou au dimanche.