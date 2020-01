Nouvelle réunion de LaLiga et du RFEF pour les frais du VAR

Lors de la comparution de mercredi dernier de Carlos Velasco Carballo, Président de l’autorité d’arbitrage, avant que les médias n’annoncent la veille la tenue d’une réunion entre les représentants du CTA et de la Ligue, au cours de laquelle l’établissement d’arbitrage l’a exhorté à essayer d’appliquer à la Ligue l’expérience de la Super Coupe d’Espagne où Les fans ont pu suivre toutes les décisions prises par le VAR dans les marqueurs vidéo.

21/01/2020

À 11:32

CET

Ramón Fuentes

Comme l’a exprimé le président de l’organe d’arbitrage, pour ce qu’ils entendent par transparence du VAR, ils veulent que les gens sachent quoi décider et comment ils décident du VOR de las Rozas lors des réunions.

Bien que cette pratique soit déjà appliquée dans certains stades de première division, les employeurs comprennent qu’il est très difficile de généraliser dans tous les domaines. Surtout parce que, comme en témoigne cette réunion, il y a des clubs qui ne peuvent pas utiliser de marqueurs vidéo pour proposer les décisions qui sont prises depuis la salle VOR. Surtout dans les grands du football espagnol. Et l’explication réside dans les engagements publicitaires que des clubs comme le Real Madrid ou le Soccer Club Barcelona ont avec différentes marques pendant le match et qui seraient conditionnés par l’exposition de ces décisions de la Ville de Soccer de Las Rozas. Comme nous vous l’avons dit dans SPORT in the League, contrairement à ce qui s’est passé en Super Cup, la production audiovisuelle dépend de la Liga et non pas comme en Arabie saoudite où la production télévisuelle et VAR étaient sous le contrôle de la RFEF.

Mais lors de cette réunion, les coûts de mise en œuvre du VAR ont également été discutés en ligue espagnole, en première et deuxième division. Nous avions déjà expliqué à l’époque dans le journal SPORT que la mise en place du VAR en Espagne la saison dernière 2018-2019 a coûté environ trois millions d’euros. Un montant que LaLiga a entièrement pris en charge dans le cadre de l’accord de coordination VAR signé par l’employeur avec la RFEF en janvier 2018.

Accord qui a pris fin le 30 juin et que la RFEF a décidé de ne pas prolonger en supposant le contrôle total du VAR dans le football professionnel espagnol. Control, à la suite de quoi, a déterminé un concours public pour lequel il a changé son fournisseur de technologie, cessant d’être Mediapro pour être Hawk Eye depuis le début de cette saison.

Un changement qui oblige à adapter cette technologie à tous les stades de première division, l’installer dans les stades de Second en plus d’effectuer également des travaux dans le centre du VOR de la Ville de Soccer de las Rozas. Travaille également à modifier l’ensemble de la structure technologique du nouveau fournisseur et dans lequel le RFEF a apporté des changements importants au sein de l’installation, comme l’augmentation du nombre de salles VAR pour pouvoir traiter tous les premier et deuxième matches division.

Eh bien, tous ces coûts restent à la charge de la Liga. En novembre dernier, nous vous avions déjà annoncé que la RFEF venait d’envoyer sa facture à l’employeur pour que ce dernier puisse s’en occuper. Montants que l’employeur prévoit de payer, mais non sans avoir préalablement vérifié et examiné chacun d’eux.

Déjà à la Ligue, la Fédération espagnole elle-même a été invitée à fournir une ventilation détaillée de chacune des dépenses effectuées avant l’exécution de tout paiement; en plus d’une preuve de leur caractère finaliste. Cela inclut les spécifications du concours VAR provider organisé l’été dernier par la RFEF.

Lors de la réunion de la semaine dernière, la Liga et RFEF parlaient de ces dépenses et essayer de clarifier chacun des éléments présentés dans le RFEF. Parce qu’au départ, comme nous le disions alors, certains jeux pouvaient être source de conflits. Il s’agit, par exemple, de l’adaptation de tous les premiers étages à la nouvelle technologie Hawk Eye. Quelque chose qui a été fait l’été dernier pour que le FIFA Ok et l’IFAB mettent en œuvre le VAR en Espagne, et cela a dû être fait à nouveau après avoir décidé de changer de fournisseur de technologie RFEF. Une fois que toutes les factures, articles, etc. auront été examinés et clarifiés, ce sera lorsque la Ligue paiera tous les montants finalement réglés entre les deux parties.