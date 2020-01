Nouvelle réunion du CTA avec ses membres

Le 4 décembre, comme nous l’avions prévu dans le journal SPORT, un nouvelle réunion du comité technique des arbitres avec tous les membres et assistants de première division. Rencontre qui a eu lieu en profitant du Gala de livraison de cafards qui a eu lieu ce même jour à tous les nouveaux membres internationaux ce même jour à Las Rozas.

15/01/2020 à 10:47

CET

Ramón Fuentes

Depuis lors, et à cause des vacances de Noël, n’est pas revenu d’avoir lieu un nouveau rendez-vous qui se reproduira ce week-end dans la Cité du Football de la RFEF. Cette réunion fait partie du des revues mensuelles qui à partir du statut d’arbitrage sont réalisées en profitant de l’appel en tant qu’arbitres de la VAR.

Le week-end prochain aura lieu un deuxième réunion avec les membres mentionnés pour la salle VOR le vingt et unième jour de la catégorie la plus élevée. Rendez-vous où en plus de revoir ce qui s’est passé le mois dernier, passer des tests physiques et effectuer un contrôle de la graisse corporellel.

Un mois, ce dernier, qui a été très critique avec les performances du VAR, à commencer par la plainte officielle et écrite du Soccer Club Barcelona après la rencontre à Anoeta contre la Real Sociedad. Ensuite, les plaintes du Real Madrid après la classique du 18 décembre au Camp Nou et de nombreux autres clubs se plaignant de la l’utilisation de VAR et ce qu’ils comprennent une utilisation différente de la technologie pour des jeux identiques.

Les vacances de Noël et le bon rôle d’arbitrage dans la Super Coupe d’Espagne ont réussi à faire baisser la tension existante, notamment fin décembre. Précisément Ce mercredi apparaît le CTA avec son président Velasco Carballo en tête pour revoir l’arbitrage et le VAR de la ligue du premier tour.

Ce week-end les collèges sont convoqués à Las Rozas González González, Cuadra Fernández (tous deux ont participé à la Super Coupe d’Espagne en Arabie saoudite); Soto Grade, Hernandez Hernandez (collégiale du classique au Camp Nou), Munuera Montero, Depuis Burgos Bengoechea (Arbitre VAR dans le dernier classique), Depuis le Cerro Grande, Prieto Iglesias et Mateu Lahoz. Aussi la collégiale de VAR, Álvarez gauche.

Le reste, à l’exception de Murcie Sánchez Martinez, qui a été l’arbitre dimanche dernier de la Super Cup, ainsi que Églises de Villanueva, qui était dans le VAR, sont désignés pour les dix matchs de la 20e journée de la Ligue. Ce sera le week-end prochain quand ils iront à la Cité du soccer.