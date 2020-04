Nouvelles aujourd’hui | Kylian Mbappé jouerait à Liverpool et Sadio Mané irait au Real Madrid | Premier League

Kylian Mbappé est appelé à être le joueur le plus recherché sur le prochain marché des transferts, une fois la crise due à la pandémie de coronavirus terminée et le football retrouvant sa relative normalité. A la fin de la saison, la fenêtre va rouvrir et là plusieurs clubs s’interrogeront sur l’attaquant du PSG, champion du monde avec la France.

Ce mardi, le journal anglais ‘The Sun’ parle d’une négociation que le Real Madrid mènerait à la demande expresse de Zinedine Zidane: le club merengue veut Sadio Mané, un attaquant africain de Liverpool, pour lequel il serait prêt à payer 170 millions euros.

Cependant, le journal explique que Liverpool ne resterait pas immobile et casserait le marché pour remplacer l’un de ses grands attaquants. Ainsi, ils présenteraient une offre au PSG pour Mbappé, qui pourrait jouer en Premier League pour 280 millions d’euros.

L’opération de voir Mbappé avec les «rouges» est très facile. Aux 170 millions d’euros que Madrid paierait pour Mané, s’ajouteraient les plus de 100 millions d’euros que le club anglais recevra de la saison prochaine pour le nouveau parrainage de «Nike». L’idée est d’arrondir à 280 millions pour qu’à partir de Paris la réponse soit «oui».

Et pour convaincre le joueur, Liverpool offrirait à Mbappé un salaire de 24 millions d’euros par saison, avec l’aide de la marque sportive du chulito, ce qui contribuera à défrayer de grosses dépenses.