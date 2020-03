nouvelles d’aujourd’hui Van Nistelrooy et son anecdote avec Thierry Henry selon Ferdinando | Premier League | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

Joueurs qui se sont battus pour le titre de meilleur buteur du football anglais.

Van Nistelrooy et Henry ont vécu un combat constant.

Photo:



Dossier privé

Pour:

Écriture futuriste

25 mars 2020 à 15 h 49

Dans une interview à la presse anglaise, Rio Ferdinand a révélé quelques anecdotes sur la forte rivalité qui existait en Premier League pour le titre de meilleur buteur, entre 2001 et 2006.

Selon l’ancien Manchester United, son collègue Ruud Van Nistelrooy a vécu un match distinct à chaque date en cherchant à devenir le tireur du championnat local. Cependant, son plus gros problème était qu’à cette époque, Thierry Henry brillait à Arsenal et ne cédait pas de terrain en termes de buts.

Justement, Ferdinando a raconté une histoire amusante à ce sujet: «Après un match, Van Nisteelrooy est venu au vestiaire et nous venions de gagner 3-1 ou 4-1. Il avait marqué un but mais il regardait la télé et secouant la tête s’exclama un “Ohhh”. Je lui ai demandé si tout allait bien et il a répondu que rien n’allait. “

Le défenseur ne voulait pas être intrigué et a demandé à un coéquipier s’il savait ce qui arrivait au Néerlandais: «Il m’a dit que Ruud n’avait marqué qu’un seul but alors que Henry en avait marqué deux, il était donc dévasté parce qu’il avait marqué un but moins. Il avait marqué un grand but et donné une grande aide, mais il était toujours déçu.

Et Ferndinand a clôturé, au milieu des rires: “Il y a eu de grandes rivalités dans l’histoire et précisément les grands joueurs ont besoin de ces combats.”

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer