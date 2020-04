nouvelles de football | Liverpool enverra le personnel non-footbal du club à partiel | Premier League

La crise du coronavirus a considérablement affecté l’économie des clubs du monde, le manque de revenus et de droits au box-office a commencé à prendre des mesures drastiques dans l’environnement du football.

Précisément, Liverpool a annoncé ce samedi que son personnel non footballeur se mettrait en chômage partiel, afin de réduire les coûts et de maintenir des revenus au sein du club

#LFC continue de faire face à une série de défis causés par l’impact de la pandémie de COVID-19 et souhaite informer les supporters sur les progrès réalisés à ce jour. https://t.co/0QAiCSVDv6

– Liverpool FC (à 🏠) (@LFC) 4 avril 2020

Cette mesure a été prise après que le gouvernement britannique eut annoncé qu’il paierait 80% du salaire mensuel de tout travailleur, avec une limite de 2 500 livres par semaine. Les 20% restants sont assumés par l’employeur.

Malgré le fait que le club ait assuré que “les travailleurs recevront 100% de leur salaire afin de s’assurer qu’aucun membre du personnel ne subisse de préjudice financier”, les critiques de l’opinion populaire concernant la mesure imposée aux travailleurs n’ont pas ils ont dû attendre.

L’ancien attaquant Stan Collymore a exprimé sa déception dans les réseaux: “Je ne connais aucun fan de Liverpool, quel qu’il soit, qui ne soit pas dégoûté d’avoir envoyé le personnel au chômage partiel.”

Je ne connais aucun fan de Liverpool d’une position qui ne sera rien d’autre que dégoûté du club pour le personnel en furie.

C’est tout simplement faux.

– Stan Collymore (@StanCollymore) 4 avril 2020

La non-conformité découle de deux causes principales: Liverpool a accumulé la saison dernière (champion des champions et premier vice-champion) 42 millions de livres sterling, uniquement en prix, et auquel il faut ajouter des billets, des droits de télévision, de la publicité, etc., et il semble que plus il y a de l’argent.

L’autre chose est que la proposition de réduction de salaire des joueurs “est une négociation complexe”, a affirmé le club, et pour cette raison aucun accord n’a encore été trouvé.