Nouvelles de football Liverpool prévoit de grandes signatures pour la prochaine saison | Premier League

Après l’élimination précoce en Ligue des champions et les difficultés d’avoir une masse salariale courte en coupe nationale, Jurgn Klopp profite de la

arrêter les ligues et a commencé à analyser les footballeurs qui pourraient arriver à l’équipe dans le prochain marché de transfert.

Rappelons que sur le marché d’été en 2019, Adrián (gardien espagnol de West Ham) est arrivé en remplacement d’Alisson et Harvey Elliot (jeune de Fulham), tandis qu’en hiver, seul Takumi Minamino de l’Autrichien Red Bull Salzburg est arrivé.

José María Giménez

Compte tenu du départ possible du Croate Dejan Lovren (fin de contrat), Klopp a besoin d’un nom important pour combattre la position de Joe Gomez et former un couple compact avec Van Dijk. Ainsi, Giménez saute comme option principale.

Le défenseur central uruguayen est un élément essentiel de la zone défensive de l’Atlético de Madrid et sa clause est donc évaluée à 120 millions d’euros. Compte tenu de sa vaste expérience à un si jeune âge, la signature de «Josema» serait très intéressante.

Fabián Ruíz

L’épine dorsale de Naples, Fabián Ruíz serait chargé de renforcer le puissant milieu de terrain de Liverpool. A seulement 23 ans, il est devenu le bastion de l’équipe italienne et est désormais le starter incontesté, c’est pourquoi il est devenu une priorité pour l’équipe Meyerside.

Le seul problème que Klopp a, c’est que le Real Madrid et Barcelone aspirent également à la signature de l’espagnol. Les Anglais ne veulent pas attendre et auraient une offre de 80 millions prête à tenter le milieu de terrain.

Jadon Sancho

L’anglais est au goût de Klopp depuis un certain temps maintenant. Ses chiffres au Borussia Dortmund sont un scandale étant donné qu’il n’a que 19 ans. En 35 matchs, il a marqué 17 buts et fourni 19 passes décisives, une statistique qui affirme sa participation à un but par match.

L’arrivée de Sancho dépendra en grande partie de l’avenir de Salah à Anfield.

Isco

L’homme de Malaga est assez intermittent au Real Madrid, c’est pourquoi il ne profite pas de nombreuses minutes dans les onze principaux de Zinedine Zidane. Considérant que sa continuité est en cause, Isco pourrait atterrir sur des terres anglaises.

C’est un autre footballeur que Klopp aime depuis plusieurs saisons et il suffirait apparemment de 50 millions d’euros pour emmener l’Espagnol à Liverpool.