nouvelles de football | Toni Kroos souligne que les salaires devraient être livrés normalement, sans coupures | Ligue d’Espagne

L’un des chefs d’équipe préfère recevoir son salaire et décider quoi en faire.

Real Madrid CF.

Photo:



EFE

Pour:

Christian Amézquita

7 avril 2020 à 14 h 08

La crise sanitaire mondiale a fortement impacté l’économie des clubs. En l’absence de recettes de billetterie, de publicité ou de droits de télévision, la seule solution qui semble faisable est une réduction totale ou partielle des salaires.

Ainsi, en Espagne, l’Atlético de Madrid et Barcelone ont rendu ces mesures efficaces, alors que des clubs comme le Real Madrid ne l’ont pas encore envisagé.

Précisément à propos de cette situation, Toni Kroos s’est entretenu avec les médias mardi et a déclaré: «Je suis en faveur du paiement du plein salaire et que tout le monde fasse des choses sensées avec lui, tout le monde est invité à aider si nécessaire et il y a de nombreux endroits où il est. “

Immédiatement, l’agitation en Espagne s’est produite, car les réductions de salaire ne visent pas seulement l’aide humanitaire possible des clubs à ceux qui en ont besoin, mais aussi le maintien de la stabilité économique de l’équipe, à une époque où la génération de revenus est nulle.

Il a également ajouté que les joueurs sont préoccupés par l’incertitude générée par le fait de ne pas savoir quand les compétitions commencent et a noté: “S’il est nécessaire de s’arrêter jusqu’à l’hiver, je peux imaginer que certains clubs ne le feront pas et cela changerait le football tel que nous le connaissons” .

Enfin, le milieu de terrain allemand a réfléchi à la bulle dans laquelle le football est plongé, soulignant ainsi que la situation “est arrivée à un niveau quelque peu extrême” et donc “je pense que toutes sortes de problèmes vont se poser” une fois l’urgence terminée. .

