Nouvelles de la Colombie aujourd’hui: Luis Suárez intéresse l’Espagne | Sélection colombienne

Malgré l’intérêt des Ibères, l’attaquant insiste sur le fait que son rêve est de jouer avec le Tricolor.

Sélection colombienne

Photo:



Fichier CEET

Pour:

Écriture futuriste

26 avril 2020 15 h 09

Tout footballeur rêve de jouer avec l’équipe de son pays, mais d’autres joueurs peuvent également rechercher des joueurs étrangers et les nationaliser pour les avoir à leur service. C’est le cas de l’attaquant colombien Luis Suárez, qui brille à Saragosse de deuxième division, et qui pourrait jouer pour l’Espagne.

Le buteur recherché, dont on parle il y a plusieurs clubs européens qui le regardent – comme l’Inter, Barcelone et West Ham-, aurait déjà reçu le contact de la Fédération Royale Espagnole de Football pour le nationaliser et donc être disponible pour un éventuel appel à ‘La Rouge ‘, selon les versions de’ Marca ‘.

Même le même joueur, 22 ans, a confirmé la démarche avec l’équipe d’Espagne sur les réseaux sociaux. “L’Espagne est intéressée et ils ont parlé avec mes agents et je ne ferme pas la porte mais j’attends l’appel de la Colombie. Je rêve de faire mes débuts avec l’équipe nationale et de marquer à Barranquilla », a déclaré Suárez récemment, lors d’une diffusion en direct sur Instagram.

Bien sûr, le joueur a précisé que Carlos Queiroz a la première option, car son rêve est d’être avec le Tricolor: «Je le dis de cette façon. Mon rêve est de jouer avec l’équipe colombienne. Alors je me fâche quand ils ne m’appellent pas “, a avoué le joueur.

