Nouvelles données sur les allégations d’abus sexuels sur mineurs à Watford

En attendant de connaître les rapports de Watford et de la Fédération anglaise de football elle-même, qui a annoncé l’ouverture de deux enquêtes, les médias ont fourni de nouvelles données sur le cas présumé d’abus sexuels sur des enfants par Phil Edwars, un ancien physiothérapeute de Watford dans les années 1990. Des déclarations anonymes de victimes ont rouvert une affaire qui a explosé l’été dernier.

22/01/2020 à 17:54

CET

Phil Edwards est décédé l’été dernier, 17 jours après avoir été arrêté pour suspicion de maltraitance d’enfants. L’annonce de sa mort a provoqué de nombreux articles et témoignages dans les médias locaux, notamment ces derniers jours, où la responsabilité de Watford en la matière est particulièrement mise en cause.

On estime qu’une vingtaine de victimes présumées ont rompu le silence de ces années. Phil Edwars est accusé d’avoir profité de sa situation au club pour abuser des joueurs du centre d’entraînement de Watford. “Je serais très surpris si le chiffre ne dépasse pas 50 personnes”, l’une des victimes a déclaré à la presse locale. La même personne qualifie Edwars de “prédateur”.

“Ils m’ont maltraité. Ils m’ont demandé d’aller dans une pièce et de me déshabiller. J’ai été placé dans des positions sans compromis avec Phil me regardant. Je me bats avec ça depuis lors “, a expliqué une autre personne. Cette même victime affirme que le club était au courant des agissements du kinésithérapeute depuis plus de 20 ans, sans agir. “Le club doit prendre ses responsabilités”phrase.

Le Watford a réagi avec la mort d’Edwars, en été. “Nous sommes déterminés à découvrir la véracité de ces accusations et comment elles auraient pu avoir un impact sur ceux qui ont contacté M. Edwards au Watford FC”, a déclaré le club sur son site Internet en juillet dernier. La FA (Fédération anglaise) a également avancé qui a ouvert une enquête, mais jusqu’à présent reste silencieuse devant les médias.