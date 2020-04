Nouvelles du coronavirus aujourd’hui: James Rodríguez inclus dans le mouton noir du Real Madrid avec Zidane | Ligue d’Espagne | Football























































































































Le média espagnol ‘Marca’ l’a inclus dans cette liste de footballeurs qui ont eu des problèmes avec Zidane

James Rodríguez au Real Madrid. @

Photo:



EFE

Pour:

Miguel Machado

27 avril 2020 à 20h02

James Rodríguez a eu une carrière de hauts et de bas au Real Madrid, principalement avec Zinedine Zidane. Le footballeur colombien, bien qu’il ait essayé, n’a jamais trouvé cette harmonie et cette connexion avec l’entraîneur français.

Maintenant, il a reçu une autre critique de la presse espagnole. Le célèbre journal «Marca» l’a inclus dans la liste des «moutons noirs» que Zidane avait au Real Madrid. Cette liste est constituée de footballeurs à fort potentiel qui n’ont pas su s’intégrer à l’entraîneur européen.

James, Bale, Ceballos, Morata et Kovacic sont ceux que la presse espagnole inclut dans cette liste. Dans chacun, il donne ses explications respectives, donc en tenant compte du footballeur colombien, il est mentionné qu’il “en avait assez d’être un remplaçant”.

“James a suivi les traces de Morata après le doublé à 16-17. Le Colombien n’a pas pu supporter sa condition de remplaçant, membre du «plan B» de Zidane et n’a pas hésité à faire sa valise pour le Bayern. Et pas une saison, mais deux. Il est parti très brûlé avec l’entraîneur blanc. Quelque chose qui était réciproque car ils n’avaient à aucun moment fini de «ressentir». Tout cela malgré le fait que pour le club James était un «galactique» qui a dû être réactivé pour de nombreuses raisons. Son potentiel sportif était hors de doute, mais Zizou n’a pas réussi à retrouver la version spectaculaire du Colombien lors de sa première saison à Madrid à 14-15. Le divorce a été annoncé et confirmé immédiatement après la clôture de la saison 16-17. De plus, il y avait une impulsion Isco-James dans le sport et Zidane a opté pour le côté de Malaga. Cette saison, James est revenu, il ne lui restait plus d’accord pour sortir à nouveau l’été et on a vu que, entre certaines choses et d’autres, le mix Zidane-James ne fonctionne pas “, explique l’article espagnol.

