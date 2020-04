Nouvelles du coronavirus aujourd’hui: James Rodríguez n’irait pas à Manchester United, raisons et avenir possible | Colombiens à l’étranger

James Rodríguez ne définit toujours pas son avenir, comme beaucoup de footballeurs, en raison de la pause et des problèmes mondiaux rencontrés par le coronavirus. Cependant, ce qui serait certain, c’est que le Colombien quitterait le Real Madrid, puisqu’il n’a pas de minutes et qu’il lui reste un an sur son contrat, la boîte blanche cherchera donc à en profiter pour la vente.

Manchester United a été l’un des principaux candidats à prendre le joueur de l’équipe nationale de Colombie. Plusieurs rumeurs en Europe étaient celles qui tenaient pour acquis que la place rouge était la principale partie intéressée. Cependant, il semble que cela ne se produira pas.

La situation actuelle du coronavirus signifiait que presque toutes les ligues du monde seraient interrompues et qu’une forte crise économique entrerait dans les clubs, principalement les plus puissants en raison de leurs dépenses importantes en masse salariale et autres. Ce serait la principale raison que l’équipe d’Old Trafford aurait pour ne pas rejoindre le Colombien dans le prochain marché de transfert.

“Je ne peux pas m’empêcher de penser que les spéculations sur les signatures de centaines de millions de livres par un seul joueur semblent ignorer la réalité de ce sport. Il est clair que tout le monde est piégé par la réalité économique de la pandémie et nous n’échappons pas à cette règle, donc plus la crise dure, plus l’impact sur les clubs est important “, a déclaré Ed Woodward, vice-président de Manchester United.

Enfin, le vice-président du cuador rouge a laissé une phrase qui ferait fermer une porte possible au Colombien, pour qui environ 40 millions d’euros sont demandés.

“Personne ne devrait être induit en erreur sur l’ampleur du défi auquel le football est confronté et il est probable qu’aucun club, y compris le nôtre, ne puisse faire l’habituel sur le marché des transferts cet été”, a-t-il conclu.