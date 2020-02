Nouvelles du FC Barcelone: ​​10 février 2020; Willian Jose Poursuite Dernier

Willian Jose pourrait rejoindre mercredi alors que le Barça demande un transfert d’urgence | Soirée Standard

L’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose pourrait rejoindre Barcelone cette semaine. Les géants catalans travaillent sur un transfert d’urgence et estiment qu’il pourrait être disponible pour 30 millions d’euros même si sa clause de libération est de 70 millions d’euros. Le Barça s’attend à faire venir un joueur mercredi.

De Jong: Ce n’est pas une critique, mais à Bilbao j’aurais dû avoir un penalty et aujourd’hui Messi | Marca

Frenkie de Jong estime que les décisions ne vont pas pour le moment à Barcelone. S’exprimant après la victoire contre le Betis, il a déclaré: «A Bilbao, c’était certainement un penalty parce que j’étais poussé. Et aujourd’hui, ils auraient dû en donner un à Messi, qui n’en a pas eu non plus. »

Sergi Roberto: Nous étions morts à la fin mais nous avons obtenu les points | sport

Sergi Roberto a déclaré que Barcelone était mort à la fin de sa victoire contre le Betis dimanche. Il a déclaré: «C’était un jeu physique. Ils avaient un plan vraiment courageux, presque homme pour homme, mais nous les avons également pressés. En seconde période, il y avait plus d’espace. Pour être honnête, nous étions morts à la fin du match, mais nous avons obtenu trois points, ce qui était la chose la plus importante pour nous. »

Barça B 2-3 Villarreal B: défaite au stade Johan Cruyff | FC Barcelona

Le Barça B a perdu son premier match à domicile de la saison dimanche contre Villarreal. L’équipe de Garcia Pimienta est revenue de 2-0 grâce aux buts de Kike Saverio et Gerard, mais a pris du retard sur le vainqueur de Junehyuk. Ils restent dans les places de barrage.

Haro: Loren a été liée au Barça, mais ils n’ont ni demandé ni fait d’offre | Marca

Le président du Real Betis, Angel Haro, a déclaré que Barcelone n’avait pas fait d’offre pour l’attaquant Loren Moron: Il a expliqué: “Non, ils ont été liés, mais ils n’ont pas demandé ou nous ont fait une offre formelle pour lui. Des rumeurs, on parle du joueur, mais pas de manière sérieuse. Ce serait si nous avions une offre [on the table] pour le joueur, ce que nous ne faisons pas. “

Barcelone prête à vendre Coutinho au milieu des intérêts de Premier League | COMME

Barcelone est prête à vendre Philippe Coutinho pour 77 millions de livres sterling (90,7 millions d’euros). Les clubs de Premier League Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea et Tottenham sont tous intéressés, selon des informations publiées au Royaume-Uni.

Barcelone 10-1 Real Sociedad: Personne ne peut rivaliser avec le Barça, prévient l’entraîneur perdant | BBC

L’entraîneur féminin de la Real Sociedad, Gonzalo Arconada, a déclaré qu’aucune équipe ne pouvait rivaliser avec le Barcelona Femeni après leur victoire 10-1 en Super Cup. Il a déclaré: «Chaque équipe pense que nous ne pouvons pas rivaliser avec cette équipe du Barça. La fédération doit décider si c’est ce qu’elle voulait. Le Barça allait toujours gagner le match et nous avons dû subir cette humiliation. »