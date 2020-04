Nouvelles du FC Barcelone: ​​15 avril 2020; Xavi approuve Lautaro et Neymar, les discussions de Francisco Trincão avec le Barça

L’équipe du Barça en rencontre virtuelle – FC Barcelona

Le personnel d’entraîneurs et les joueurs se réunissent pour une réunion informelle afin de maintenir l’esprit des vestiaires

Francisco Trincão: «Je veux apprendre avec Messi» – FC Barcelona

Dans un chat en direct avec la chaîne Youtube du FC Barcelone, la jeune star portugaise avoue “J’ai hâte de porter le maillot du Barça”

“Nous nous battons aujourd’hui, demain nous jouons #StrongerTogether”, le message vidéo d’espoir que le Barça envoie au monde – FC Barcelona

Différents représentants de la famille du Barça récitent l’hymne qui unit tous les fans et expriment leur soutien et leurs remerciements pour le travail accompli par les héros anonymes qui se battent contre Covid-19

Rousaud répond au Barça et double sa plainte pour corruption – SPORT

Emili Rousaud, ancien vice-président institutionnel de Barcelone, a publié mardi un communiqué dans lequel il a doublé ses allégations de corruption contre le club. Ce sont les éléments clés de sa déclaration.

Nelson Semedo suspend son renouvellement de contrat avec le Barça – SPORT

Barcelone a déclaré Nelson Semedo non transférable l’été dernier, mais il est de retour en première ligne avec l’agent du joueur, Jorge Mendes, qui ne souhaite pas accepter l’offre jusqu’en 2022 que le club a mise sur la table. Semedo est ouvert à un changement de scène si Barcelone ne le soutient pas fermement en tant que starter.

Xavi salue les signatures de Lautaro Martinez et Neymar – SPORT

Xavi Hernandez s’est entretenu avec Youtuber DJMariio dans une interview pour la chaîne «Post United». Le légendaire milieu de terrain a parlé de Barcelone et des transferts potentiels, dont Lautaro Martinez et Neymar. Voici quelques-uns de ses principaux commentaires.

L’Inter Milan négocie actuellement la signature d’Arturo Vidal – SPORT

Le Chilien aurait pu partir dans la fenêtre de transfert de janvier, mais le Blaugrana a bloqué sa sortie car l’équipe avait beaucoup de joueurs. C’était une décision que le joueur a acceptée. Il lui reste un an sur son contrat, mais sera vendu alors qu’il cherche un dernier projet final dans lequel il peut avoir un rôle plus important.

Gazzetta: l’Inter Milan veut Antoine Griezmann pour Lautaro Martinez – SPORT

L’Inter Milan veut Antoine Griezmann comme métier pour Lautaro Martinez, selon La Gazzetta dello Sport. Barcelone est désespérée de signer l’attaquant argentin de la partie italienne.

Gardien de l’Ajax Andre Onana: “Barcelone est ma maison …” – Football Espana

Le gardien de but de l’Ajax, Andre Onana, très bien noté, a réitéré que “Barcelone est ma maison” et qu’il serait ouvert à un retour au club.

Le défenseur du RB Leipzig Dayot Upamecano “recherché par les principaux clubs d’Espagne” – Football Espana

Le défenseur du RB Leipzig, Dayot Upamecano, est recherché par “les principaux clubs d’Espagne”, selon un rapport de Sky Allemagne.