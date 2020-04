Nouvelles du FC Barcelone: ​​16 avril 2020; Quique Setién parle du retour de la Liga, Bartomeu s’entretient avec les capitaines du Barça

Quique Setién veut remporter le titre de champion sur le terrain – FC Barcelona

S’adressant à TV3, l’entraîneur de la première équipe a passé en revue la situation et dit que, bien qu’il aimerait jouer à nouveau, maintenant la chose la plus importante est de surmonter la crise de santé

Le Barça met un visage sur ses héros anonymes – FC Barcelona

«Culers against Covid-19» est une initiative qui vise à remercier et à encourager les membres de la famille Barça qui luttent contre le coronavirus via les réseaux sociaux de la Fondation Barça

MATCH COMPLET | PSG 1-3 Barça (14/15) – FC Barcelone

Le Barça a produit un affichage spectaculaire lors du match aller du quart de finale de la Ligue des champions contre le PSG – et cela vaut la peine d’être revu!

Bartomeu, Grau et Bordas rencontrent les quatre capitaines de Barcelone – SPORT

Le club a organisé un appel vidéo pour parler d’un certain nombre de problèmes avec Messi, Busquets, Piqué et Sergi Roberto

Martin Braithwaite: Je veux devenir une légende à Barcelone – SPORT

Le strilker danois a répondu à plusieurs questions sur son compte Twitter

L’Inter Milan nomme ses conditions pour vendre Lautaro Martinez à Barcelone – SPORT

Le club de Serie A veut que l’attaquant demande à s’éloigner du San Siro

Le Real Madrid rejoint le Barça dans la recherche de l’attaquant d’Arsenal Aubameyang – SPORT

Los Blancos sont à la recherche d’un attaquant pour la saison prochaine

Xavi confiant qu’il est “capable” de gérer Barcelone – Football Espana

Xavi Hernandez garde la porte ouverte à une approche de Barcelone, selon ses dernières citations publiées aujourd’hui dans Marca.