Nouvelles du FC Barcelone: ​​17 mars 2020; Le Barça met Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé à disposition pour transfert

Watch Party: Barça v Juventus de 2005 – FC Barcelone

Il y a 15 ans, Leo Messi a émerveillé le monde pour la première fois avec son affichage dans le trophée Joan Gamper. Il est temps de le regarder à nouveau!

Setién: “Nous devons tous agir de manière responsable” – FC Barcelona

Le manager du Barça envoie un message aux fans à un moment si difficile et exhorte tout le monde à rester chez eux

Lettre ouverte de Josep Maria Bartomeu: ‘Aujourd’hui, plus que jamais, comme un avec le peuple’ – FC Barcelona

Le président Josep Maria Bartomeu envoie une lettre ouverte aux supporters du Barça, de calme, de confiance et surtout de responsabilité face à l’urgence sanitaire actuelle que nous traversons

Une ancienne star de Barcelone, Ronaldinho, fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent – Football Espana

L’ancienne star de Barcelone, Ronaldinho, fait actuellement l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent par les autorités judiciaires paraguayennes, rapporte Marca via ..

Barcelone rend Samuel Umtiti disponible pour le transfert – Manchester United intéressé – Football Espana

Barcelone a placé le défenseur Samuel Umtiti sur le marché des transferts et le considère comme un moyen crucial d’augmenter son budget de transfert cette année, rapporte Diario Sport.

Neymar revient à conditionner les plans de transfert d’été de Barcelone – Football Espana

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, insiste sur les tentatives du club de renouer avec l’attaquant Neymar du Paris Saint-Germain cet été, rapporte Marca.

Barcelone a perdu patience avec Ousmane Dembele et veut la vente – Football Espana

Barcelone a perdu patience avec l’attaquant Ousmane Dembele et cherchera à le vendre cet été, selon Diario AS.