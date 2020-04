Nouvelles du FC Barcelone: ​​18 avril 2020; Mascherano approuve le retour de Neymar, une nouvelle tenue du Barça divulguée

Messi, Suárez et Griezmann parmi les 5 meilleurs buteurs de la décennie – FC Barcelona

Le trio du Barça a frappé les buts sans arrêt au cours des dix dernières années, et voici une analyse plus approfondie

Nuit magique à Milan – FC Barcelona

Les 90 minutes de la demi-finale aller de la Ligue des champions en 2006, l’équipe de Frank Rijkaard cherchant à gagner une place à la finale à Paris

Araujo, Collado et Ansu s’accordent: “La compétition nous manque” – FC Barcelona

Les trois joueurs du Barça B ont participé à une téléconférence vidéo amusante sur la chaîne YouTube du FC Barcelone

34 ans depuis le retour de la Coupe d’Europe contre Göteborg

Le 16 avril 1986, le Camp Nou connaît un grand revirement, le Barça renversant un déficit de match aller 3-0 contre les Suédois en demi-finale retour.

Barcelone devra débourser 40 millions d’euros pour recruter le défenseur Luiz Felipe – SPORT

Le club italien n’a payé que 1 million d’euros pour le joueur de 23 ans il y a trois ans, mais maintenant, il veut multiplier ce montant par 40, selon La Gazzetta Dello Sport, qui cite 40 millions d’euros comme prix demandé.

Xavi explique l’influence de Guardiola sur la carrière d’entraîneur – Man City

Tout simplement, Xavi était pour Guardiola ce que Guardiola avait été pour Johan Cruyff, qui a eu la plus grande influence sur la philosophie d’entraînement du patron de Manchester City. Il semble maintenant que Pep ait passé ce relais à Xavi, qui a de nouveau suivi ses traces en se lançant dans sa propre carrière de gestionnaire.

Andres Iniesta sur sa sortie de Barcelone et son internement au Japon – SPORT

Andres Iniesta a parlé à El Mundo dans une interview sur la situation actuelle et comment il vit en détention au Japon. Il a également évoqué son passé barcelonais et sa carrière au sein de l’équipe nationale espagnole.

Setien: Avec cette logique, Barcelone devrait être championne de la Liga – SPORT

L’entraîneur de Barcelone, Quique Setien, a déclaré que les Catalans devraient être nommés champions de la Liga au cas où la saison ne pourrait pas redémarrer en raison de la pandémie de coronavirus.

Mascherano: ramener Neymar serait formidable pour Barcelone – SPORT

Javier Mascherano, les anciens joueurs de Barcelone maintenant à Estudiantes de la Plata, a parlé de Neymar, Lionel Messi et de nombreuses autres questions dans une interview avec RAC1.

Ex-vice-président Rousaud: l’intérêt de Barcelone pour Neymar est réel – SPORT

Dans ses commentaires à l’Equipe, l’ancien vice-président de Barcelone a analysé les chances du club catalan de recruter Neymar du Paris Saint-Germain cet été.

Rivaldo: C’est le moment pour Barcelone de vendre Ousmane Dembele – SPORT

La légende brésilienne Rivaldo dit qu’il est temps pour Barcelone de vendre Ousmane Dembele après les trois saisons de blessure du Français au Camp Nou.

Exclusivité SPORT: les nouveaux maillots de Barcelone pour la saison 2020-21 – SPORT

Le quatrième maillot de Barcelone la saison prochaine sera un mélange des couleurs Senyera et Blaugrana traditionnelles du club, SPORT peut révéler en exclusivité.

La vente d’incendie de coronavirus à Barcelone signifie seulement Messi, Ter Stegen et De Jong en sécurité – ESPN

Lionel Messi, Marc-Andre ter Stegen et Frenkie de Jong sont les seuls joueurs en sécurité à Barcelone cet été, car le club catalan prévoit moins de dépenses et plus d’échanges de joueurs à la suite de la pandémie de coronavirus, ont indiqué des sources à ESPN.

Setien laisse entendre que Coutinho pourrait rester à Barcelone: ​​”Je compte sur lui” – Football Espana

Philippe Coutinho pourrait finir par rester à Barcelone au-delà de cet été, l’entraîneur Quique Setien le qualifiant de “grand joueur” et déclarant: “Je compte sur lui”.

Man United a offert Ronaldo à Barcelone pour bloquer le déplacement du Real Madrid – Calderon – Football Espana

Sir Alex Ferguson a offert Cristiano Ronaldo à Barcelone car il ne voulait pas que la star portugaise rejoigne le Real Madrid.