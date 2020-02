Nouvelles du FC Barcelone: ​​18 février 2020; Martin Braithwaite s’apprête à déménager

Attaquant imminent à Barcelone: ​​Braithwaite préféré à Angel | sport

Barcelone est sur le point de signer un attaquant et devrait signer Martin Braithwaite devant Angel Rodriguez. Le club tient à faire une annonce mardi et invite le nouvel arrivant à s’entraîner plus tard dans la journée ou mercredi.

Sprint final du Barça et du Real Madrid | FC Barcelona

Un seul point sépare le Real Madrid de Barcelone avant les 14 derniers matchs de Liga de la saison. Le match des champions au Santiago Bernabeu pour affronter Madrid le 1er mars sera un événement clé de la rencontre.

Barcelone avait conclu un accord pour Getafe’s Angel d’une valeur initiale de 6 millions d’euros | sport

Barcelone avait un accord à signer pour signer Angel Rodriguez pour 6 millions d’euros plus 2 millions d’euros supplémentaires, c’est pourquoi il n’a pas beaucoup célébré son but contre le club samedi. Cependant, le Barça semble maintenant avoir changé d’avis en raison de son âge et de la préférence de Quique Setien pour Martin Braithwaite.

Laporta: le conseil d’administration de Barcelone devrait démissionner | Marca

Joan Laporta a appelé le conseil d’administration de Barcelone à démissionner à la suite des allégations selon lesquelles il aurait engagé une entreprise pour attaquer les joueurs et promouvoir Bartomeu. Il a tweeté: «Il est scandaleux qu’ils utilisent ces pratiques mafieuses pour tacher l’image du club. Tout cela montre à nouveau leur incompétence, et ils paniquent de tout cacher. Ils doivent démissionner. »

I3 Ventures nie avoir travaillé pour Barcelone pour critiquer les légendes du club | Marca

La firme de relations publiques I3 Ventures a nié avoir travaillé pour Barcelone pour critiquer les légendes du club, comme cela a été rapporté. Une déclaration se lit comme suit: “Concernant les informations publiées aujourd’hui sur un contrat avec Barcelone pour la génération de contenu contre certaines personnes, athlètes ou entreprises, nous souhaitons déclarer officiellement que c’est absolument faux.”

Un rapport relie le Barça à des comptes Facebook visant à endommager les images des joueurs | COMME

L’émission de radio de Cadena SER, El Larguero, a publié un document qui prouverait qu’I3 Ventures était derrière des comptes de médias sociaux qui diffusent des informations négatives sur les joueurs de Barcelone.