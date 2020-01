Nouvelles du FC Barcelone: ​​18 janvier 2020; Duo clé revient à l’entraînement, la Juventus poursuit Ivan Rakitić Swap

Bon début d’année au Camp Nou | FC Barcelona

Nous sommes près de trois semaines dans l’année et le Barça n’a pas encore joué un match au Camp Nou, une situation inhabituelle qui a beaucoup à voir avec l’équipe qui participe à la Super Coupe d’Espagne en Arabie saoudite. L’attente est terminée et après un match nul 2-2 contre l’Espanyol pour commencer l’année de la Liga, Grenade sera les premiers visiteurs du stade du Barça en 2020.

Riqui Puig reste avec la première équipe au retour d’Arthur et Ter Stegen | sport

Le FC Barcelone a terminé son avant-dernier entraînement avant le match de Grenade cet après-midi. Quique Setien fera ses débuts dans la pirogue du Barça ce week-end et il n’y avait que trois jeunes joueurs avec la première équipe: Ansu Fati, Carles Perez et Riqui Puig.

10 citations de Quique Setién | FC Barcelona

Quique Setién, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, a marqué son arrivée au club avec une interview avec Barça TV. Nous sélectionnons certaines des phrases les plus mémorables: «Les heures qui ont suivi la signature du contrat ont été émouvantes. J’ai vécu l’un des plus beaux jours de ma vie. Tout est arrivé si vite et je commence à réaliser ce qui m’arrive. »

Ter Stegen: Nous écoutons Setien et essayons de faire ce qu’il nous demande | Marca

Marc-Andre ter Stegen a révélé comment les joueurs de Barcelone s’adaptent à la vie sous leur nouvel entraîneur, Quique Setien. L’athlète de 61 ans devrait prendre en charge son premier match contre Grenade dimanche soir après avoir remplacé Ernesto Valverde au Camp Nou.

Les portes sont ouvertes pour Ansu Fati | Marca

L’opération méniscale de Luis Suarez n’est clairement pas une bonne nouvelle pour Barcelone, l’Uruguayen risquant désormais de rater le reste de la saison. Mais son absence, ainsi que la blessure d’Ousmane Dembele, ont ouvert la porte à la première équipe d’Ansu Fati.

Comment Barcelone a remplacé Valverde par Setien: à l’intérieur des changements dans la pirogue du Camp Nou | ESPN

Lundi soir, après avoir supervisé l’entraînement de Barcelone pour la dernière fois ce matin-là, Ernesto Valverde a changé son équipement de cyclisme, dépoussiéré son vélo et pris la route. Il était toujours officiellement le manager du Barça, mais le président du club, Josep Maria Bartomeu, l’avait déjà informé que son temps était écoulé. Maintenant, Valverde voulait juste être loin de tout.

Ronald Araujo empêche Barcelone de signer un attaquant non européen | Marca

La promotion de Ronald Araujo dans la première équipe empêchera Barcelone de signer des attaquants non européens en janvier. Le défenseur uruguayen est le remplaçant le plus naturel de Jean-Clair Todibo dans l’équipe de Quique Setien, le Français étant parti pour Schalke, mais il occupera la troisième et dernière place hors UE autorisée à Barcelone.

La Repubblica: la Juventus veut un accord de swap impliquant Rakitic-Bernardeschi | sport

Il est prévu que la Juve envoie Federico Bernardeschi, 25 ans, au Camp Nou en échange de l’ajout de l’expérience de Rakitic à son milieu de terrain. Il s’agissait d’un transfert dont on avait parlé à l’origine au cours de l’été.