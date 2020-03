Nouvelles du FC Barcelone: ​​18 mars 2020; Le Barça intéressé par Aubameyang et l’avenir de Coutinho incertain

Championnats d’Europe et Copa América disputés en 2021 – FC Barcelona

L’UEFA et Conmebol annoncent des modifications au calendrier international du football

La suspension de l’Euro 2020 éloigne Koeman du Camp Nou – SPORT

La décision de l’UEFA de reporter l’Euro 2020 jusqu’en 2021 laisse l’avenir de Ronald Koeman inconnu. L’entraîneur néerlandais était une figure que Barcelone envisageait d’embaucher après le tournoi, mais il peut maintenant rester aux commandes des Pays-Bas plus longtemps.

Arsenal frappe 55 millions d’euros sur Aubameyang – SPORT

Arsenal sait qu’ils perdront Pierre-Emerick Aubameyang cet été. Ils ont essayé et échoué à renouveler son contrat qui n’a plus qu’un an à courir. Au lieu de cela, ils le vendront à l’été, exigeant un minimum de 55 millions d’euros pour l’attaquant. Barcelone pense qu’ils peuvent d’abord conclure un accord avec Auba pour faire baisser encore ce prix.

L’Inter pourrait demander Arthur dans le cadre du transfert de Lautaro – SPORT

Les rumeurs en Italie continuent de suggérer que Lautaro Martinez jouera pour le FC Barcelone la saison prochaine. Le dernier rapport de ‘Tuttosport’ dit que l’Inter pourrait demander un joueur en échange – et ce n’est pas Arturo Vidal.

L’avenir de Coutinho devient moins clair après une épidémie de coronavirus – SPORT

Le Bayern a jusqu’à la fin du mois de mai pour décider d’acheter ou non le Brésilien de façon permanente au Barça

Luis Suarez: Je veux envoyer beaucoup de force à tous ceux qui combattent le coronavirus – MARCA

Luis Suarez a envoyé un message de soutien à ceux qui luttent contre l’épidémie de coronavirus. L’attaquant de Barcelone reste à la maison pour aider à stopper la propagation du virus et a exhorté les autres à faire de même.