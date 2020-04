Nouvelles du FC Barcelone: ​​1er avril 2020; Van Dijk discute avec Lionel

Godin compare Barcelone cible Lautaro à Suarez et Aguero | Objectif

Diego Godin dit que la cible de Barcelone, Lautaro Martinez, est similaire à Luis Suarez et Sergio Aguero de Manchester City et “mûrit à chaque match”.

Joan Laporta a félicité les joueurs de Barcelone d’avoir accepté une réduction de salaire de 70 pour cent et a encore frappé le président Josep Maria Bartomeu.

Barcelone veut réaliser 130 millions d’euros de chiffre d’affaires cet été et souhaite décharger le défenseur Samuel Umtiti pour 50 millions d’euros.

La Liga espère reprendre la saison 2019-2020 le 27 juin. Si les matchs ne peuvent pas reprendre avant cette date, il est possible que la campagne soit annulée.

Le défenseur de Liverpool, Virgil van Dijk, a nommé Lionel Messi comme l’adversaire le plus dur qu’il ait affronté et affirme que Sergio Aguero est le plus difficile à marquer.

L’UEFA a menacé de sanctionner le manager de Barcelone, Quique Setien, si l’équipe venait à nouveau sur le terrain. Ils ont déjà été condamnés à une amende pour avoir pris le terrain en retard contre Napoli.

L’ancien gardien de but de Barcelone, Rustu Recber, est gravement malade à l’hôpital après avoir contracté le coronavirus et son état aurait empiré.