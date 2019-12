Nouvelles du FC Barcelone: ​​21 décembre 2019; Nouvelles rumeurs de Nelson Semedo et Arturo Vidal

Nelson Semedo n'est plus transférable | Mundo Deportivo

L'arrière droit de Barcelone Nelson Semedo n'est plus considéré comme non transférable par le club qui est prêt à écouter les offres pour l'international portugais. L'équipe d'Ernesto Valverde est également disposée à vendre Moussa Wague et est à la recherche d'arrières droitiers.

L'Inter espère que Vidal pousse Barcelone | Football Italia

Barcelone est prête à vendre Arturo Vidal pour 20 millions d'euros dans la fenêtre de transfert de janvier. L'Inter Milan a été lié à une décision pour le milieu de terrain, mais préférerait un accord de prêt initial avec une option d'achat, selon la Gazzetta dello Sport.

Barcelone condamné à une amende de 1 500 €, averti de la fermeture du stade après les troubles du Clasico | Marca

Barcelone a été condamné à une amende et à un avertissement, le Camp Nou pourrait être fermé après des troubles survenus pendant El Clasico. Le club a été frappé de la sanction après que des ballons de plage ont été lancés sur le terrain en seconde période et a vu le jeu brièvement interrompu.

L'ancien capitaine de Barcelone Andres Iniesta se prépare-t-il pour l'Argentine? | Football Espana

La légende de Barcelone Andres Iniesta est liée à un déménagement en Argentine. Le milieu de terrain prévoit de quitter le côté japonais Vissel Kobe pour les Estudiantes de la Plata où il rejoindra Javier Mascherano et Gabriel Milito.

Garitano exhorte son équipe des Alaves à répondre à la sortie de la coupe au Camp Nou | Marca

Le patron des Alaves, Asier Garitano, attend une réponse de son côté après avoir subi une défaite surprise de la Copa del Rey contre le club de quatrième niveau, le Real Jaen. Il a déclaré: «Pour nous, après la semaine que nous avons passée, je préfère aller à Barcelone ensuite. Après ce qui s'est passé, nous devons y aller et nous justifier. »

Philippe Coutinho «conviendrait» à Manchester City | Football Espana

Selon Philippe Kleberson, Philippe Coutinho conviendrait parfaitement à Manchester City, champion de Premier League. Le flop Man United a expliqué pourquoi son compatriote ferait bien à l'Etihad. Il a déclaré: «La façon dont City joue avec plus de possession du ballon. Philippe Coutinho pourrait apporter beaucoup de qualité à Manchester City. Ce n'est pas le meilleur joueur du Bayern, mais il a l'air beaucoup mieux. Avec les joueurs autour de lui, je pense qu'il conviendrait parfaitement à Manchester City. »