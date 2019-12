Nouvelles du FC Barcelone: ​​23 décembre 2019; Levante Kickoff Confirmed, Barcelona B Suffer Loss

Messi retourne en Argentine pour Noël | MarcaLionel Messi est déjà rentré en Argentine pour ses vacances de Noël.Le capitaine de Barcelone a ramené un jet privé dans sa patrie avec Luis Suarez dimanche. L'Argentin devrait reprendre l'entraînement pour Barcelone le 2 janvier – trois jours après le retour de l'équipe. Messi et Suarez ont tous deux la permission du club de faire une pause prolongée.

Confirmation du coup d'envoi du match FC Barcelone-Levante | FC Barcelone La Ligue espagnole de football (LFP) a annoncé les heures de coup d'envoi de la semaine 22 de la Liga. Le Barça accueille Levante au Camp Nou le dimanche 2 février à 21h00 CET dans ce qui sera le dernier match du week-end en première division espagnole.

Vidal: Je suis calme à Barcelone, à mon retour on verra | Interrogé sur un déménagement à l'Inter Milan, qui est le plus proche de le signer, Vidal a déclaré: "Mon représentant est qui doit voir ça, mais je suis calme et heureux à Barcelone. A mon retour, on verra. Maintenant, je veux être avec ma famille, et après ce retour et prendre une décision.

Olot 1-0 Barça B: Ils méritaient plus | FC BarcelonaBarça B a joué un match très difficile contre Olot, avec les deux équipes sur le pied avant dans les 20 premières minutes. Les locaux ont pris l'avantage sur 25 grâce à un superbe tir de Héctor Simón (1-0), mais malgré cela, le Barça B a continué à attaquer et est allé chercher l'égalisation. Alex Collado a frappé le poteau de l'intérieur de la zone, mais c'est aussi près que les visiteurs viendraient dans le 45 d'ouverture.

Iliax Moriba marque un but incroyable pour l'équipe juvénile de Barcelone | Marca Il y a beaucoup d'optimisme autour du jeune barcelonais Iliax Moriba, qui a marqué un magnifique but pour l'équipe juvénile du club samedi. Le joueur de 16 ans sort le ballon des airs d'une manière similaire à Zlatan Ibrahimovic avant de le frapper à l'intérieur du défenseur et de lancer le ballon sur le gardien de but.