Nouvelles du FC Barcelone: ​​23 janvier 2020; Le retour de la scène de Barcelone à Edge Ibiza, Neto souffre de blessures

UD Ibiza 1–2 Barça: retour de la Copa! | FC Barcelona

Le Barça a entamé sa campagne Copa del Rey 2019/20 contre l’UD Ibiza dans un Estadio Municipal de Can Misses bondé. Un onze bien changé du match de championnat contre Grenade s’est rapidement installé dans leur rythme sur un terrain artificiel serré et a maintenu le ballon en mouvement.

Griezmann a marqué à chaque compétition | FC Barcelona

Le doublé d’Antoine Griezmann contre Ibiza n’a pas seulement aidé le Barça à se qualifier pour le prochain tour de la Copa del Rey, il l’a également vu devenir le seul membre de l’équipe à avoir marqué dans les quatre compétitions auxquelles l’équipe a participé pendant la campagne 2019/20.

Setien: Je n’aimais pas mon équipe | Marca

Quique Setien a admis qu’il n’était pas très satisfait de son équipe de Barcelone lorsqu’ils ont dépassé Ibiza lors de la Copa del Rey. Les hôtes ont mené la majorité du match avant qu’Antoine Griezmann ne marque deux fois dans les phases finales pour une victoire 2-1.

Actualités sur les blessures de Neto | FC Barcelona

Les tests effectués jeudi ont confirmé que le premier joueur de l’équipe Neto a une entorse à la cheville gauche. La récupération du joueur dictera quand il pourra reprendre l’action.

A Barcelone, c’est Lionel Messi, Piqué et les joueurs qui détiennent le pouvoir, pas le manager | ESPN

“Pas dans mes rêves les plus fous, je n’aurais pas pu imaginer être l’entraîneur de Barcelone”, a déclaré Quique Setien après que le club l’ait nommé la semaine dernière, mettant fin à un chapitre mouvementé sous le patron précédent, Ernesto Valverde. “Je n’ai jamais pensé que Barcelone me choisirait.”

Un an après l’annonce de la signature de De Jong | FC Barcelona

Le 23 janvier 2019, le FC Barcelone a officiellement annoncé l’arrivée de Frenkie de Jong au mois de juillet 2019. Le président Josep Maria Bartomeu et le PDG Òscar Grau étaient en charge de conclure l’accord à Amsterdam pour un montant de 75 millions d’euros et le Néerlandais a signé un contrat de cinq ans pour le lier au Club jusqu’en juin 2024.

Quand et où regarder Valence contre le FC Barcelone | FC Barcelona

Après sa victoire de retour contre Ibiza dans la Copa del Rey, le FC Barcelone se rendra à Mestalla ce samedi pour affronter Valence pour ce qui sera un coup d’envoi de 16h00 CET localement et le dernier match des blaugranes de 2019. Voici un guide pour ce que cette fois sera dans diverses grandes villes du monde, ainsi que les chaînes de télévision qui détiennent les droits de montrer des jeux cette saison.

Barcelone organise une réunion avec Jorge Mendes au milieu des discussions sur le transfert | Football Espana

Comme l’a rapporté Mundo Deportivo, cela pourrait conduire à Barcelone à apporter un renfort pour combler ce vide, avec l’attaquant de Valence Rodrigo mentionné en option. Il est ajouté que les responsables du club ont rencontré Mendes mardi et compte tenu de ses liens avec Valence, il pourrait aider à négocier un accord.

Messi soutenu pour revenir en Argentine par l’ancien coéquipier de Barcelone Mascherano | Objectif

La superstar de Barcelone Lionel Messi a été soutenue pour revenir en Argentine dans un proche avenir par Javier Mascherano, qui dit que “tout est possible” dans le football. Messi a passé toute sa carrière professionnelle au Camp Nou, après avoir gravi les échelons de La Masia après avoir rejoint le club de Newell’s Old Boys à l’adolescence.