Nouvelles du FC Barcelone: ​​23 mars 2020; Le Barça conserve Ousmane Dembélé et vend Antoine Griezmann

Rakitic: ‘Le confinement est mieux géré, avec le sourire’ – FC Barcelona

Dans une interview qui a été diffusée en direct, le Croate a parlé de la situation actuelle et a expliqué ce qu’il faisait à la maison, entre autres sujets.

Ter Stegen répond aux fans! – FC Barcelona

Le gardien de but du Barça a fait un Q&A sur son compte Twitter, où des cules du monde entier ont pu lui poser diverses questions

DANS MES PROPRES MOTS: Demetrio Albertini – FC Barcelona

L’ancien joueur du Barça explique son confinement actuel en Italie et se souvient également de ses succès avec l’AC Milan et de son temps en tant que blaugrana

Dembele continuera au Barça la saison prochaine malgré des problèmes de blessure – SPORT

Les entraîneurs veulent lui donner une nouvelle chance de réussir au Camp Nou

Barcelone parie sur Lenglet et se prépare à renouveler le contrat du défenseur – SPORT

Barcelone a décidé de parier sur Clément Lenglet. Jusqu’à présent sous Quique Setien, il a perdu sa place face à Samuel Umtiti. Mais malgré cela, le club prévoit de mettre Umtiti sur le marché des transferts et de soutenir Lenglet pour l’avenir. Les chiffres sont clairs et le Barça concède moins de buts lorsqu’il joue.

Le Barça reporte les pourparlers de renouvellement de Ter Stegen après avoir échoué à conclure un accord – SPORT

Pour l’instant, il n’y a pas d’accord après l’extension du club jusqu’en 2024

Les joueurs du Barça conviennent qu’ils pourraient avoir besoin d’une baisse de salaire pour aider le club – SPORT

L’effectif de l’équipe première de Barcelone et le conseil d’administration sont d’accord sur les réductions de salaire pour aider le club pendant la crise des coronavirus.

Andres Iniesta envoie un message émotionnel du Japon – SPORT

Andres Iniesta a envoyé un message du Japon dans lequel il a offert son soutien au peuple espagnol et a remercié les médecins et les infirmières pour leur travail dans la bataille pour contrôler le coronavirus.

Pau Torres sur la liste des cibles de transfert de Barcelone – SPORT

Ils regardent le défenseur du pied gauche comme un remplaçant d’Umtiti

Barcelone met Antoine Griezmann sur le marché des transferts – SPORT

Le club est prêt à vendre l’attaquant français pour 100 millions d’euros

Barcelone offre à l’Inter 70 millions d’euros et deux joueurs pour Lautaro Martinez – Football Espana

Barcelone serait prêt à offrir 70 millions d’euros d’Inter plus Arturo Vidal et Nelson Semedo à l’attaquant de Lautaro Martinez.