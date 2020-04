Nouvelles du FC Barcelone: ​​25 avril 2020; Le PSG ne parlera pas de Neymar

Le PSG refusera de négocier un accord pour vendre Neymar jusqu’en septembre | sport

Le PSG refuse actuellement de négocier la sortie de Neymar. Les champions de France ont dit au Brésilien qu’ils ne voulaient pas vendre et ce n’est pas le moment de discuter de l’avenir.

Newcastle rêve de rejoindre Arturo Vidal, Bale et Cavani | Mundo Deportivo

Newcastle United rêve de signer Arturo Vidal, Gareth Bale et Edinson Cavani une fois le rachat par PCP Capital Partners terminé.

Edmilson: Neymar est meilleur que Mbappe | Marca

Edmilson dit que Neymar est meilleur que Kylian Mbappe. Il a déclaré à Radio Marca: “Mbappe est talentueux et rapide, mais Neymar a plus de créativité et plus de qualité.”

Star de Man City Sterling: la chemise de Messi que je veux vraiment | Objectif

Raheem Sterling collectionne des maillots de football et dit que celui qu’il veut vraiment pour sa collection est celui du capitaine de Barcelone Lionel Messi.

Personne ne veut quitter le Barça | Mundo Deportivo

La spéculation continue de faire rage sur les sorties de Barcelone, mais aucun joueur ne veut quitter le Camp Nou cet été.

Setien a une solution pour Coutinho: jouez-le au milieu de terrain | Marca

Philippe Coutinho pourrait finir par rester à Barcelone à cause de la pandémie de coronavirus qui pourrait conduire Quique Setien à l’essayer au milieu de terrain.

Valverde: La possession est magnifiée par les médias mais ce n’est rien de plus que des critères | Marca

Ernesto Valverde a riposté aux critiques de son style de jeu. Il dit que la possession est importante et “c’est un peu amplifié par les médias, mais ce n’est rien de plus que des critères”.