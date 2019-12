Nouvelles du FC Barcelone: ​​25 décembre 2019; Ernesto Valverde donne une interview à Barcelone, Eying Angel Gomes

Ernesto Valverde: «Messi approche de la perfection» | FC Barcelona

2019 touche à sa fin et au milieu de tous les succès, quelques noms viennent à l'esprit. Le premier, bien sûr, n’est autre que Leo Messi qui a marqué un total de 50 buts au cours de l’année civile, a remporté son sixième Ballon d’Or et son sixième Soulier d’or. Un joueur d'une autre galaxie entraîné par Ernesto Valverde qui s'est assis avec les médias officiels du Club pour revenir sur les 12 derniers mois dans une interview exclusive.

Ernesto Valverde: «Jusqu'ici tout va bien» | FC Barcelona

Alors que 2019 cède la place à 2020, Ernesto Valverde s'est adressé exclusivement aux médias du club. L'entraîneur du FC Barcelone revient sur les hauts et les bas de l'année qui vient de se terminer, et envisage également l'année à venir.

Barcelone tentera de recruter Neymar du PSG en été – sources | ESPN

La hiérarchie du Barça pense que Neymar est le remplaçant naturel de Lionel Messi. Le club pense qu'il sera plus facile de ramener Neymar au Camp Nou une fois Messi parti, étant donné que Neymar y a déjà joué et qu'il n'y a pas trop de joueurs à son niveau.

Barcelone veut l'adolescent de Manchester United Angel Gomes | Football Espana

Angel Gomes a calé sur la signature d'un nouveau contrat à Manchester United et Barcelone aurait un accord. Le joueur de 19 ans a fait son entrée dans l'équipe première d'Ole Gunnar Solskjaer cette saison, faisant cinq apparitions, dont trois départs en Ligue Europa à ce jour.

Dernier coup de pouce de Getafe pour Alena | Marca

Ces dernières semaines, Getafe n'a pas caché son désir d'acquérir le milieu de terrain de Barcelone Carles Alena dans la fenêtre de transfert de janvier. Le joueur de 21 ans est apprécié par José Bordalas et le président de Getafe, Angel Torres, qui a été clair lorsqu'il a été interrogé sur ses réflexions sur Alena.

Quand est le prochain El Clasico? Les dates du Real Madrid vs Barcelone 2019-20 | Objectif

Le prochain Clasico, qui est le deuxième de la saison 2019-20, aura lieu le 1er mars 2020 au Santiago Bernabeu. La première Liga Clasico entre Barcelone et le Real Madrid lors de la campagne 2019-20 – initialement prévue pour le 26 octobre – a été reportée et reportée au 18 décembre à la suite des troubles politiques dans la région.

Laporta: Pique ferait un président idéal de Barcelone | Marca

Joan Laporta a admis qu'il prévoyait de se présenter à nouveau à la présidence de Barcelone dans un proche avenir. Laporta a dirigé le club entre 2003 et 2010 et a supervisé l'ère la plus réussie de son histoire.