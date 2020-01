Nouvelles du FC Barcelone: ​​29 janvier 2020; Un nouvel objectif émerge dans la recherche d’attaquants, Carles Perez passe Roma Medical

Quand et où regarder le FC Barcelone contre Leganés | FC Barcelona

La Copa del Rey revient en action pour le FC Barcelone jeudi (19h00 CET) quand ils affronteront Leganés au cours des 16 derniers matchs. Ci-dessous, vous trouverez un guide des heures de coup d’envoi dans différentes grandes villes du monde, ainsi que les chaînes de télévision qui le droit de montrer des matchs cette saison.

La ville de Leganés (186 000 habitants) se trouve à la périphérie sud-ouest de Madrid et, pour la plupart des madrilènes, elle est surtout connue pour abriter Parquesur, l’un des plus grands centres commerciaux d’Europe. L’une de ses attractions les plus populaires est une rue nommée d’après les rois de métaux lourds AC / DC, qui sont venus en ville pour son inauguration. Ils ont aussi une route nommée d’après les rocksters allemands The Scorpions.

Carles Perez est arrivé à Rome mercredi avant son transfert de Barcelone. L’attaquant se rendra à Rome en prêt avec une obligation pour la partie de Serie A de rendre le déménagement permanent à l’été pour 14 millions d’euros. Le Barça n’aura le droit d’égaler que toute offre future d’un autre club acceptée par la Roma. Ils espéraient inclure une clause de rachat.

Les plans de Barcelone pour signer un nouvel attaquant en janvier ont vu leur attention se détourner de Rodrigo Moreno de Valence et de Dusan Tadic d’Ajax. Le refus de Valence de réduire leurs demandes a frustré le club catalan et ils ont maintenant renoncé à sa signature.

Abel Ruiz est devenu le dernier joueur à quitter Barcelone cet hiver et il passera le reste de la saison en prêt au SC Braga.Bien que le marché des transferts des Catalans n’ait pas été totalement planifié, avec frustration dans leurs tentatives de signer Rodrigo Moreno de Valence, ils ont accepté de laisser les joueurs partir.