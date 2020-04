Nouvelles du FC Barcelone: ​​30 avril 2020; La Super Coupe de Catalogne annulée, l’Inter Miami s’intéresse à Arturo Vidal

Andrés Iniesta: ‘Mon meilleur moment a été mes débuts au Barça’ – FC Barcelona

Dans la semaine de la sortie du documentaire de Rakuten TV “ Le héros inattendu ”, nous parlons à l’ancien milieu de terrain du Barça de son domicile au Japon

La Super Coupe catalane 2019/20 est annulée – FC Barcelona

La Fédération catalane de football a annoncé mercredi l’annulation de l’édition de la compétition

Deux ans depuis la Liga numéro 25 – FC Barcelone

Le 29 avril marque le deuxième anniversaire du titre de champion 2017-2018, le premier sous Ernesto Valverde et le dernier avec Iniesta dans l’équipe

Le Barça et Man City proches de Semedo concluent un accord avec Cancelo pour changer de cap – SPORT

Le Barça et Manchester City sont en pourparlers avancés sur un accord qui pourrait amener Nelson Semedo au club anglais. L’équipe de Pep Guardiola veut l’arrière droit et a mis différentes formules sur la table.

Gardien de l’Ajax Andre Onana: il est temps de faire un pas en avant – SPORT

L’ancien bouchon de Barcelone dit qu’il est temps de passer au niveau supérieur

L’Inter Miami de David Beckham s’intéresse à Arturo Vidal de Barcelone – SPORT

Arturo Vidal pourrait être l’un des premiers joueurs à quitter Barcelone cet été. Au cours du mois dernier, l’Inter Milan et Newcastle United ont montré un intérêt pour le Chili et, selon des informations publiées au Chili, l’Inter Miami de David Beckham a rejoint la course.

Arthur veut rester à Barcelone, un club ouvert à la vente – ESPN

Arthur Melo a déclaré qu’il voulait rester à Barcelone, mais des sources ont déclaré à ESPN que le club était ouvert à l’écoute des offres pour le milieu de terrain ou à l’utiliser dans le cadre d’un échange de joueurs.

Laporta: Messi n’aura aucun mal à renouveler son contrat – MARCA

Joan Laporta devrait se présenter à la présidence de Barcelone lors des prochaines élections, initialement prévues pour 2021, et il est convaincu que Lionel Messi sera le principal pilier de ce projet.

Les joueurs de la Liga peuvent s’entraîner individuellement à partir du 4 mai mais aucune date de retour du football espagnol – Sky Sports

Les sportifs professionnels en Espagne ont reçu le feu vert pour reprendre l’entraînement à partir du 4 mai dans le cadre du plan du pays pour sortir du lock-out.

Tanguy Ndombele: le milieu de terrain de Tottenham envisage l’avenir au milieu de l’intérêt de Barcelone – Sky Sports

Une source proche du milieu de terrain français a déclaré à Sky Sports News que, bien qu’il n’ait aucun problème avec les Spurs ni le manager Jose Mourinho, Ndombele est actuellement perturbé après un début de vie difficile en Premier League.