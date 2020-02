Nouvelles du FC Barcelone: ​​5 février 2020; 20 joueurs font un voyage à Bilbao, Ramos Mingo rejoint le Barça B

L’équipe du FC Barcelone pour le voyage à Bilbao | FC Barcelona

Les matchs en milieu de semaine continuent de rythmer le Barça avec les quarts de finale de la Copa del Rey jeudi à San Mamés contre l’Athletic Club. Les blaugranes font face à un match nul face à l’équipe de Bilbao qui voit les deux équipes les plus titrées de l’histoire de la compétition se rencontrer.

Athletic Club v FC Barcelone: ​​affrontement classique de la Copa del Rey | FC Barcelona

Lorsque le tirage au sort de la semaine dernière a réuni l’Athletic Club et le FC Barcelone, il a réuni deux géants de la Copa del Rey. Le club catalan et le club de Bilbao au Pays basque ont remporté la compétition 53 fois entre eux, 30 pour le Barça et 23 pour l’Athletic, mais ce sera la première fois qu’ils se rencontreront à égalité à l’exception de la finale.

Barcelone s’entretient avec Eric Abidal après la dispute avec Lionel Messi | Sky Sports

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a convoqué une réunion avec Eric Abidal pour discuter de l’avenir du directeur sportif au club à la suite d’un désaccord public avec Lionel Messi. Mardi, Messi a demandé à Abidal de «donner des noms» après que ce dernier ait critiqué les joueurs du club sur leur éthique de travail.

Lionel Messi joue à cause d’une blessure pour Barcelone | Football Espana

Le capitaine de Barcelone Lionel Messi a joué avec une blessure à la cuisse pour le club ces dernières semaines, selon ESPN. Le rapport affirme que les officiels du club sont conscients de la situation et savent que, bien que l’Argentin ne puisse pas utiliser sa forme physique ou sa puissance à cause de la blessure, il est suffisamment en forme pour être impliqué.

Aucun Barcelone ne regrette malgré la dispute Messi-Abidal – Setien | ESPN

Quique Setien a déclaré qu’il n’avait aucun regret d’avoir accepté le poste d’entraîneur à Barcelone après que le club soit tombé en crise mardi. Le capitaine du club Lionel Messi s’est rendu sur Instagram pour répondre au directeur sportif Eric Abidal, qui avait précédemment déclaré que certains des joueurs n’étaient pas satisfaits de l’ancien patron Ernesto Valverde et ne travaillaient pas très dur.

Messi riposte à Abidal: ne critiquez pas sans nommer de joueurs | ESPN

“Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses, mais tout le monde doit être responsable de son travail et assumer la responsabilité de ses décisions”, a écrit Messi sur Instagram à côté d’une capture d’écran de l’interview d’Abidal avec Diario SPORT.

La star de Barcelone Umtiti face à la date du procès pour plus de 183 000 € de dommages à la villa louée Objectif

Samuel Umtiti assistera à un procès à Barcelone jeudi pour les dommages présumés à une villa louée, avant de s’envoler pour Bilbao pour le match du Barça avec l’Athletic Club le soir même. Le défenseur international de la France, 26 ans, comparaîtra en cour à Esplugues de Llobregat, Barcelone après qu’une action civile a été engagée contre lui par les propriétaires de la propriété.

Barcelone peut gagner la Ligue des champions – Frenkie de Jong | Football Espana

Frenkie de Jong insiste sur le fait que Barcelone peut gagner la Ligue des champions cette saison et mettre les traumatismes récents dans la compétition derrière eux. Le Néerlandais n’a rejoint le Blaugrana que cet été alors qu’au cours de chacune des deux dernières saisons, le club a subi des sorties déchirantes du tournoi.

Setien, patron du Barça: la blessure de Dembele est regrettable, c’est une personne formidable | sport

L’entraîneur de Barcelone Quique Setien avait placé beaucoup d’espoir dans le retour d’Ousmane Dembele, donc son revers de blessure est venu comme un coup dur.Dembele était récemment revenu à l’entraînement d’une blessure aux ischio-jambiers, mais s’est déchiré un tendon dans sa cuisse lundi et est peu probable à rejouer cette saison.

Barcelone espère signer la star de Getafe Angel en dehors de la fenêtre de transfert dans le but de remplacer Dembele et Suarez | Objectif

Les clubs de la Liga peuvent signer des joueurs en dehors de la fenêtre de transfert si un membre de leur équipe subit une blessure à long terme pendant la saison, mais doit recevoir une dispense de la FA espagnole (RFEF) pour le faire. L’article 124.3 du code de discipline de la LFP stipule que l’absence prévue pour la blessure doit être de cinq mois ou plus pour que l’approbation soit donnée.

Officiel: Ramos Mingo rejoint Barcelone B | Marca

Barcelone B a signé Santiago Ramos Mingo de Boca Juniors sur un transfert gratuit. Le défenseur central de 18 ans a déjà passé des examens médicaux et mis un stylo sur papier pour un contrat de trois ans, avant d’être présenté à l’Estadio Johan Cruyff.

La starlette américaine de Barcelone Konrad de la Fuente signe une prolongation de contrat | ESPN

L’international de jeunesse américain Konrad de la Fuente devrait signer une prolongation de contrat avec Barcelone à la suite de négociations prolongées avec le club catalan, ont indiqué des sources à ESPN. De la Fuente, 18 ans, semblait sur le point de partir en décembre lorsque les pourparlers sur un nouvel accord ont été bloqués. Son mandat venant à expiration cet été, il avait suscité l’intérêt d’un certain nombre de clubs allemands, notamment le Hertha Berlin.

Hiroki Abe déchire les ischio-jambiers à la cuisse droite | Marca

L’attaquant du Barcelona B Hiroki Abe sera opéré en Finlande mardi prochain, le 11 février, après s’être déchiré les ischio-jambiers à la cuisse droite contre El Prat le 2 février. Le joueur japonais avait disputé 20 matches de championnat pour l’équipe de Francesc Xavier Garcia Pimienta, marquant quatre buts .