Nouvelles du FC Barcelone: ​​8 février 2020; Les rumeurs de transfert se poursuivent au retour de la Liga Action

La vérité sur le Real Betis | FC Barcelona

Les Betis (avec Séville) sont l’une des deux équipes de Liga de la quatrième plus grande ville d’Espagne, Séville, où ils partagent l’une des rivalités les plus passionnées du football mondial. La magnifique ville est la capitale de la province la plus méridionale du continent européen, l’Andalousie. Il abrite le célèbre palais d’Alcázar, et incarne très bien la «vraie» Espagne du flamenco, de la corrida et des températures très chaudes.

Junior: «Setién est proche des joueurs» | FC Barcelona

Le match Betis-Barça ce week-end verra le retour de Junior Firpo à Benito Villamarín. Le n ° 24 retourne au stade pour la première fois en tant que visiteur. Dans une interview avec Barça TV, Junior parle du Betis, de Quique Setién et de ses six premiers mois à Barcelone.

Dugarry sur Barcelone: ​​c’est un club de clowns | Marca

L’ancien attaquant français Christophe Dugarry, qui a joué pour Barcelone lors de la saison 1997/98, a critiqué le club catalan après son élimination de la Copa del Rey à l’Athletic Club jeudi. Le joueur de 47 ans a tenu à déplorer la stratégie de transfert de Barcelone ces dernières années, soulignant les signatures de Philippe Coutinho et Ousmane Dembele en particulier, avant de déclarer que le club n’avait pas de projet en place.

Quique Setien soutient l’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose | sport

Le FC Barcelone étudie toujours l’idée de signer un attaquant pour remplacer l’ailier blessé Ousmane Dembele – et l’attaquant uruguayen Luis Suarez. Angel Rodriguez de Getafe est étroitement lié, mais Quique Setien aime également l’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose. L’attaquant a presque rejoint les Spurs par la fenêtre et Quique l’a eu à Las Palmas.

Je ne sais pas si Willian Jose rejoindra Barcelone, déclare le président de la Real Sociedad | Objectif

Le président de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, a déclaré qu’il n’y avait pas d’approche pour Willian Jose, mais a ajouté “nous savons tous que Barcelone cherche un attaquant”. Le Barça cherche à renforcer son attaque avec Luis Suarez mis à l’écart et Ousmane Dembele prêt à subir une opération aux ischio-jambiers mardi.

Lionel Messi invité à rester à Barcelone par Pep Guardiola | Sky Sports

Pep Guardiola a exhorté Lionel Messi à rester à Barcelone au milieu des spéculations selon lesquelles il pourrait quitter le camp de Nou et retrouver son ancien patron à Manchester City. Le six fois vainqueur du Ballon d’Or s’est mêlé cette semaine au directeur sportif du Barça, Eric Abidal, après avoir accusé les joueurs de ne pas avoir travaillé assez dur sous l’ancien entraîneur Ernesto Valverde.

Barcelone se sent victime des arbitres – sources | ESPN

Barcelone continue de se sentir victime par les arbitres après qu’une autre décision importante a été prise contre eux lors de la sortie de la Copa del Rey jeudi entre les mains de l’Athletic Bilbao, ont déclaré des sources à ESPN. Le Barça s’est vu refuser une pénalité pour avoir poussé Frenkie de Jong en seconde période à San Mames et a continué à voir Inaki Williams marquer le seul but du match dans le temps d’arrêt pour envoyer l’Athletic en demi-finale.

Vidal du Barça rejoindra Sanchez à l’Inter, a déclaré Zamorano | Objectif

Le milieu de terrain de Barcelone Arturo Vidal devrait rejoindre son coéquipier chilien Alexis Sanchez à l’Inter la saison prochaine, affirme l’ancien attaquant de Nerazzurri Ivan Zamorano. Vidal était fortement lié à l’Inter d’Antonio Conte avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, mais aucun mouvement ne s’est concrétisé.

Jordi Alba se joint aux critiques d’Eric Abidal à Barcelone | Football Espana

“De nombreux joueurs n’étaient pas satisfaits ou ne travaillaient pas dur et il y avait aussi un problème de communication interne”, a expliqué Abidal à Diario Sport. «La relation entre l’entraîneur et le vestiaire a toujours été bonne, mais il y a des choses en tant qu’ancien joueur que je pouvais sentir. J’ai dit au club ce que je pensais et nous avons pris une décision (sur le limogeage de Valverde). »

Barcelone réduit le prix demandé de Philippe Coutinho | Football Espana

Barcelone est prêt à abaisser son prix demandé pour le meneur de jeu Philippe Coutinho à 80 millions d’euros pour le mercato d’été, a déclaré El Mundo Deportivo. Le Bayern Munich – où le joueur est actuellement prêté – a la possibilité d’acheter l’international brésilien pour 120 millions d’euros à la fin de la campagne, mais personne n’est convaincu que cela sera exercé.

Barcelone cherche à recruter le gardien de Brighton, Carl Rushworth | Football Espana

Barcelone envisage un déménagement estival pour le gardien adolescent de Brighton, Carl Rushworth, selon des informations. El Mundo Deportivo cite une nouvelle du Daily Mirror selon laquelle le club catalan est prêt à payer 4 millions de livres sterling (4,7 millions d’euros) pour le tireur de 18 ans, actuellement prêté à Worthing.