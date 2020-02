Nouvelles du FC Barcelone: ​​9 février 2020; L’effectif annoncé pour le Real Betis Trip

L’équipe de Betis | FC Barcelona

La liste est la suivante: Ter Stegen, N. Semedo, I. Rakitic, Sergio, Arthur, Messi, Lenglet, Griezmann, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Riqui Puig , Ansu Fati et R. Araujo. Luis Suárez, Ousmane Dembélé et Neto sont tous absents pour cause de blessure, tandis que Gerard Piqué purge une suspension.

APERÇU | Betis contre Barça | FC Barcelona

Quique Setién revient dans le club qu’il dirigeait depuis deux saisons et Júnior Firpo a été au club de Séville pendant cinq ans avant de venir au Barça. Mais ils ne sont pas les seuls à retrouver des visages familiers au Benito Villamarín. Les anciens joueurs du Barça Marc Bartra et Cristian Tello sont maintenant au Betis, et c’est aussi le club auquel Carles Aleñá a été prêté jusqu’à la fin de la saison. L’arrière latéral Àlex Moreno était également au Barça plus jeune.

Marc Bartra aura les yeux grands ouverts contre le Barça | FC Barcelona

Dimanche va être un grand jour au Villamarín pour Marc Bartra. Son ancien club, le Barça, est Séville pour le match avec le Betis à 21h00 CET. Le défenseur central a rejoint La Masia en 2002/03 et a fait ses débuts en équipe le 14 février 2010 contre l’Atlético Madrid. Sa dernière saison au Camp Nou était 2015/16, après quoi il est parti pour le Borussia Dortmund et il est depuis revenu en Liga Betis.

Barcelone s’effondre dans les phases finales des matches | Marca

Au cours des huit derniers matchs, les Catalans ont concédé dix fois, et le schéma notable de ces buts est le moment où ils ont été marqués. Un seul de ces dix est venu en première mi-temps, contre l’UD Ibiza en Copa del Rey tandis que les autres sont arrivés en deuxième période.

Setien oblige Griezmann, Semedo et Umtiti à s’entraîner les yeux bandés | Marca

Quique Setien est connu pour son approche unique du football, mais ses dernières méthodes d’entraînement étaient hors de l’ordinaire, même pour ses normes. L’entraîneur de Barcelone a mis Antoine Griezmann, Nelson Semedo et Samuel Umtiti à travers un exercice où ils ont dû courir avec leurs snoods couvrant leurs visages.

Setien: Il est évident que Barcelone a besoin d’un attaquant | Marca

Les goûts de Willian Jose, Loren Moron et Lucas Perez ont tous été liés à Barcelone, mais ils doivent d’abord obtenir la permission de la Fédération espagnole de football (RFEF) pour signer un remplaçant pour le Français. “Si l’arrivée d’un n ° 9 est possible, il doit être aussi polyvalent que possible, mais ce n’est pas facile”, a reconnu Setien.

La star de Barcelone, Ousmane Dembele, prête à opérer en Finlande | Football Espana

La star de Barcelone Ousmane Dembele pourrait être envoyée en Finlande pour une opération sur sa blessure aux ischio-jambiers. L’international français a subi une blessure dans la saison du Camp Nou, après avoir subi un ligament de la cuisse endommagé lors de sa victoire sur l’ancien club du Borussia Dortmund en novembre 2019.

Barcelone liée au déménagement de Luis Suarez du Real Saragosse | FC Barcelona

Barcelone envisagerait une décision pour l’attaquant du Real Zaragoza Luis Suarez, pour atténuer la pénurie d’attaquants jusqu’à la fin de la saison. Suite aux blessures de leur propre Luis Suarez et de l’international français Ousmane Dembele, les géants catalans sont potentiellement éligibles à effectuer une signature «d’urgence» en dehors de la fenêtre de transfert, sous réserve de l’approbation du RFEF.