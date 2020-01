Nouvelles du FC Barcelone: ​​9 janvier 2020; Aucun projet de vente d’Ousmane Dembele

RMC: Dembele ne quitte pas Barcelone | sport

Le point de vente français RMC a annoncé que Barcelone n’avait pas l’intention de vendre Ousmane Dembele pour le moment. Le Français est de nouveau blessé, ce qui a suscité de nouvelles spéculations sur son avenir, mais il n’a pas l’intention de partir et le Barça compte toujours sur le jeune.

Le Barça a offert 6 millions d’euros à Matheus Fernandes | Mundo Deportivo

Barcelone serait en négociation avec Palmeiras pour le milieu de terrain Matheus Fernandes et a fait une offre initiale de 6 millions d’euros au club brésilien. L’accord pourrait être compliqué car l’ancien club Botafogo détient certains de ses droits et doit approuver le transfert.

Valverde: j’ai préféré le format Supercopa précédent | Marca

Ernesto Valverde a fait part de ses réflexions sur le nouveau format de la Super Coupe avec quatre équipes en Arabie saoudite. Il a déclaré: «Il me semblait que c’était bien avant, mais cela a changé. Nous l’apprécierons quand cela se produira, mais les jeux attirent le public car cela crée plus d’attentes. S’ils me laissaient le choix, je préférerais le format précédent, mais c’est la fédération qui décide. “

La technologie de la ligne de but fera ses débuts en football espagnol en Super Cup | COMME

La Super Coupe d’Espagne verra la technologie de la ligne de but utilisée pour la première fois dans le football espagnol. Il y aura un total de 14 caméras utilisées pour scanner si le ballon a franchi la ligne, avec l’arbitre alerté via une vibration sur sa montre qui affiche le mot «gol».

Le Real Madrid attend en finale | sport

Le Real Madrid a battu Valence 3-1 lors de la première demi-finale de la Super Coupe et affrontera Barcelone ou l’Atletico Madrid en finale de dimanche. Les buts de Toni Kroos, Isco et Luka Modric ont donné à Los Blancos une victoire confortable mercredi.

Valverde parle de l’intérêt de transfert entre Inter et Man Utd dans le Vidal de Barcelone | Objectif

Ernesto Valverde a parlé de l’avenir d’Arturo Vidal à Barcelone au milieu des spéculations qu’il pourrait faire en janvier. Il a déclaré: «Nous ne pensons pas qu’il ira dans une autre équipe. Arturo Vidal joue pour nous et demain il sera sur le terrain ou sur le banc. Nous ne prêtons aucune attention aux autres clubs qui s’intéressent à nos joueurs. “