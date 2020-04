Nouvelles du Real Madrid aujourd’hui: Lucas Vázquez veut aller jouer dans la MLS des États-Unis 2020 | Autres ligues de football

Lucas Vázquez, un joueur du Real Madrid, a montré sa passion pour les sports nord-américains, un grand fan de la NBA et de Lebron James, et n’a pas caché son désir de “jouer dans la MLS” à l’avenir. “Ce serait incroyable, j’adorerais jouer un jour dans la MLS”, a-t-il avoué lors d’une rencontre numérique avec ses followers via le Bleacher Report.

“Je vois les autres athlètes comme une source d’inspiration. Rafa Nadal, Pau Gasol ou Fernando Alonso sont un excellent exemple pour les jeunes et tout le monde. J’adore le basket-ball et j’aime le tennis. J’adore les équipes de Lebron James”, a-t-il avoué. Interrogé sur le moment le plus spécial qu’il a vécu avec le Real Madrid, Lucas Vázquez a rappelé les conquêtes des «Champions».

“Mon moment préféré a été lorsque nous avons remporté l’une des trois ligues des champions. Ce sont des moments incroyables, très difficiles à décrire. Je choisirais le premier car il est toujours différent.” Il a également souligné à quel point il était spécial pour lui, après une formation dans la carrière blanche, de célébrer des titres avec le Real Madrid. “C’est l’équipe de ma vie et gagner la Ligue des Champions, le titre de club le plus important, était incroyable.”

L’image de Lucas jouant avec le ballon sur le chemin des tirs au but qui ont décidé de la finale de la Ligue des champions de Milan contre l’Atlético de Madrid, a été l’un des moments pour lesquels ils l’ont interrogé, pour la tranquillité qu’il a montrée. “A cette époque, alors que je marchais avec le ballon dans la main, je pensais marquer et aider mon équipe. J’ai eu de la chance et je l’ai fait. Je me sentais très en confiance car je me sentais bien pendant le match et je ne pensais qu’à marquer le penalty”, se souvenait-il.

Passant en revue son enfance, Lucas Vázquez a révélé que son idole était le portugais Luis Figo. “J’ai grandi en le regardant jouer pour le Real Madrid. Il a joué à ma place et je l’ai toujours regardé pour m’améliorer.” Il s’impose désormais comme la référence principale de son ami Sergio Ramos. “Il est un exemple pour tout le monde en raison de l’intensité avec laquelle il travaille jour après jour et du capitaine que tout le monde veut avoir.”

Lucas était favorable à la décision prise par Cristiano Ronaldo de quitter le Real Madrid. “C’est un professionnel incroyable et il a exigé le meilleur de lui-même et de nous tous qui étions ses coéquipiers pour être meilleurs. Nous devons respecter ses décisions. Chacun a le droit de décider de sa propre manière.”

Enfin, il a souligné la figure d’un entraîneur qu’il avait dans l’équipe de Madrid, Manolo Díaz, comme son meilleur entraîneur et, concernant Zinedine Zidane, a souligné qu ‘”il est très proche du joueur, toujours souriant et nous aidant à grandir en tant que joueurs”.