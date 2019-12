Nouvelles et résumé des ligues majeures en Europe en 2019 | Premier League, Serie A, LaLiga | Autres ligues de football

L'avant-dernier week-end de cette année 2019 commence, dans lequel plusieurs thèmes seront définis. Dans certaines grandes ligues européennes, la dernière date de cette année sera jouée, donc plusieurs équipes chercheront à en ajouter trois pour essayer de raccourcir ou d'étendre les distances au classement. De plus, les buteurs sont à l'affût.

Les grandes ligues en Europe aussi:

Premier League:

Liverpool conserve un avantage et mène avec 49 points. Leicester est escorté avec 39 et Manchester City reste dans le combat avec 35. Avec 29 et 26, Chelsea et Tottenham, respectivement.

Vardy est le meilleur buteur à ce jour avec 16 buts. Abraham et Aubameyang le suivent avec 11 scores, tandis que Rashford en a 10.

Ligue d'Espagne:



Barcelone et le Real Madrid contestent le pourboire, avec 36 points. Séville, avec 31, est troisième et Getafe reste quatrième avec 30 unités. L'Atlético de Madrid continue avec 29.

Messi et Benzema se partagent la position de meilleur buteur avec 12 buts. Luis Suarez continue avec 9 et Loren, Ángel, Moreno et Lucas sont avec 8 buts.

Bundesliga:

Leipzig et Mönchengladbach sont les leaders avec 34 points. Le troisième est le Bayern et continue de s'éloigner, puisqu'il compte 30 points; comme le Borussia Dortmund. Le cinquième est Schalke avec 29.

Lewandowski est le meilleur buteur et compte 19 scores. Werner suit avec 18 et vient une grande différence avec le troisième, qui est Hennings avec 10.

Série A:

La Juventus reste leader avec un match de plus et ajoute 42 points. Le deuxième est l'Inter avec 39 et le troisième est le Latium avec 36. Ensuite, suivez Rome avec 32 et Cagliari avec 29.

L'attaquant vedette est Immobile avec 17 scores. Avec une grande différence, Cristiano Ronaldo, Lukaku et Joao Pedro continuent avec 10 buts. Muriel est après avec 9 buts.



Ligue de France:

Le PSG est le leader, comme d'habitude, avec 42 points. Ensuite, suivez Marseille, qui totalise jusqu'à 35 et connaît celles ci-dessous: Lille avec 31 et Rennes avec 30.

Chez les buteurs, Ben Yedder est le premier avec 11 buts. Ensuite, suivez Dembele avec 10 et il y a un «trancón» plus tard avec Mbappé, Depay, Osimhen et Diallo avec 9.