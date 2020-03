NOUVELLES FLASH – CONI bloque tout le sport italien. Voici jusqu’à

Cet après-midi, le président du CONI, Malagò, a convoqué une réunion extraordinaire avec toutes les fédérations de sports professionnels et d’équipe pour trouver une solution commune et univoque capable de contenir la contagion de Covid-19.

ARRÊT DÉFINITIF

Les mises à jour arriveront sous peu avec une annonce officielle probable, mais l’arrêt de tout sport italien jusqu’au 3 avril semble être défini, date à laquelle nous espérons une baisse des infections et un retour rapide à la normale. Un décret spécial est attendu du gouvernement pour le fonctionnaire, Malagò va désormais informer le Premier Comte et le Ministre des Sports Spadafora, enfin une décision unanime pour le bien du pays et du sport italien.