nouvelles football Santiago Bernabéu sera un centre de fournitures médicales | Ligue d’Espagne

Cela a été déterminé par le club avec le Conseil supérieur des sports (CSD) de Madrid.

Stade Santiago Bernabéu.

27 mars 2020 à 12 h 13

Le Real Madrid et le Conseil supérieur des sports (CSD) ont promu le stade Santiago Bernabéu pour devenir un grand centre de fournitures médicales destinées à lutter contre le coronavirus, qui sera remis aux autorités sanitaires pour une distribution appropriée.

Le CSD a annoncé ce jeudi l’initiative lancée grâce à “l’étroite collaboration” entre les deux institutions, qui comprend également l’activation d’un compte courant de la Fondation du Real Madrid pour faire des dons.

Tout le matériel sera remis aux autorités sanitaires espagnoles, sous l’autorité du gouvernement, afin “qu’une utilisation optimale et efficace de ces ressources, si nécessaire dans l’urgence sanitaire actuelle, puisse être faite”.

Le Real Madrid offrira aux entités et entreprises, en particulier celles liées au sport, la possibilité d’envoyer des dons financiers ou du matériel au centre qu’ils jugent approprié de remettre au ministère de la Santé. “Ce mécanisme sera complémentaire de ceux que le gouvernement peut activer à des fins de solidarité similaires”, a indiqué le CSD.

Le ministère de la Santé sera, par le biais des mécanismes déjà en place et toujours sous la supervision du principal centre de fournitures de santé situé dans la ville de Madrid de Valdemoro, chargé d’allouer des dons aux centres et entités les plus nécessiteux.

