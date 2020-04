Nouvelles sur le coronavirus: la Premier League annonce qu’elle ne sera pas de retour en mai | Premier League

Une décision attendue et inévitable a été prise par les présidents des clubs évoluant en Premier League: attendre le moment venu pour redémarrer la saison 2019/2020.

Après une réunion virtuelle de près de quatre heures, les patrons se sont montrés catégoriques: “Il est reconnu que la Premier League ne reprendra pas début mai et que la saison 2019/2020 ne reviendra que lorsqu’elle sera sûre et appropriée.”

Et c’est que les calculs les plus optimistes suggèrent que mai serait un mois plein de matchs de football, idéalement avec le public, mais les conditions ne sont tout simplement pas données. Les rapports officiels font état de plus de 3 000 décès au Royaume-Uni et d’une progression soutenue du nombre d’infections à coronavirus Covid-19, malgré la stricte quarantaine.

“La date de redémarrage est constamment réexaminée avec toutes les autorités impliquées au fur et à mesure que l’impact du Covid-19 se développe et nous travaillons ensemble en cette période difficile”, a ajouté le communiqué des 20 équipes, dont l’accord général est de jouer, oui Ou oui, les 92 matchs restants de la saison.

Mais en référence au chaos financier causé par l’urgence, ils ont pris des mesures impopulaires et ont anticipé des passages difficiles.

Les clubs ont fait le premier pas dans une lutte contre le syndicat des joueurs en acceptant de faire pression pour une baisse de 30% des salaires des footballeurs.

“Face à des pertes substantielles et continues pour la saison 2019/20 depuis le début de la suspension des matches et pour protéger l’emploi tout au long du match professionnel, les clubs de Premier League ont unanimement accepté de consulter leurs joueurs sur une combinaison des réductions conditionnelles et des reports représentant 30% de la rémunération annuelle totale “, indique le communiqué.

Les équipes ont mis en place un fonds de 125 millions de livres sterling pour soutenir les clubs de l’EFL et de la Ligue nationale, qui ne manqueront pas de résorber les dépenses des équipes des grandes divisions.