Nouvelles sur les coronavirus: 13 cas positifs confirmés à Alavés de España | Ligue d’Espagne

Le club de deuxième division compte des joueurs malades et des entraîneurs.

Villarreal vs Alavés, l’équipe colombienne de Carlos Bacca a perdu 1-2 à domicile.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

18 mars 2020 à 11 h 11

La grave crise que connaît l’Espagne avec la pandémie de coronavirus Covid-19 se fait également sentir dans les équipes de football, qui ont signalé de nombreux points positifs.

Le nouveau rapport du Deportivo Alavés est inquiétant car 15 cas confirmés ont déjà été enregistrés, comptant 3 joueurs de la première équipe, 7 membres du staff technique et 5 autres travailleurs du groupe Alavés-Baskonia.

Selon le rapport de l’équipe, aucune des personnes touchées ne présente de symptômes et est isolée et en bonne santé générale.

“Le club a pris la décision d’effectuer les tests dans le cadre de la politique de responsabilité avec les personnes qui font partie de notre famille et les résultats ont montré que c’était le meilleur moyen de localiser d’urgence les cas et de mettre en place des mesures de prévention pour réduire, dans la mesure du possible, davantage d’infections », a expliqué l’équipe.

Alavés a récemment affronté Valence, une équipe dont 35% des effectifs sont touchés par le virus, dont Ezequiel Garay, José Luis Gayá et des membres de l’équipe d’entraîneurs. À leur tour, ceux de Mestalla ont affronté Atalanta, de Duván Zapata et Luis Muriel, dans les Champions, tous deux résidents dans l’un des centres les plus infectés d’Europe.

