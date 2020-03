nouvelles sur les coronavirus: critique de Delle Alli pour avoir fait la fête en cas d’urgence | Premier League | Football























































































































L’attaquant de Tottenham pourrait avoir des problèmes dans son club en raison d’une infraction disciplinaire.

Dele Alli est le deuxième joueur le plus utile de Tottenham. Le jeune dépliant a un prix fixe de 100 millions d’euros.

Photo:



Tiré de Twitter: @dele_official

Pour:

Écriture futuriste

22 mars 2020 à 13 h 30

Dele Alli n’était pas exactement un exemple à suivre en Angleterre. Bien qu’il soit fixé dans l’équipe nationale et l’un des joueurs les mieux notés de la Ligue Premeir, son comportement a été critiqué à plusieurs reprises.

L’une des stars de Tottenham a été vue la semaine dernière dans un bar renommé de Londres, avec sa belle et sa petite amie et, attention, d’autres footballeurs.

La version est tirée du journal The Sun, qui assure dans sa dernière édition que Dele Alli était très animée “buvant des boissons et des cocktails”, au milieu de l’urgence due à la pandémie de coronavirus Covid-19, qui fait plus d’une centaine de morts dans Angleterre.

“Lui et d’autres footballeurs ont dansé et chanté entouré de gens plus légèrement vêtus à” Tape, Cirque le Soir et Libertine “au Mayfair de Londres le week-end dernier. Il y avait Kyle Walker, James Maddison, Ben Chilwell et Riyad Mahrez,” a déclaré le médium.

Le Soleil se demande comment un joueur qui gagne 100 000 £ par semaine ne peut pas suivre l’ordre de son équipe de rester en forme et à la maison pendant l’urgence sanitaire, et cite un témoin qui l’a vu dans la zone VIP du bar: “Il est fou que la première chose que ces joueurs font lorsqu’ils annulent le football est d’aller dans un club. “

La fête pourrait avoir des conséquences disciplinaires pour les joueurs de leurs clubs, une fois la Premier League reprise.

