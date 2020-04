Novak Djokovic: le joueur de tennis serbe a accepté le rôle de méchant dans le Big 3 du tennis composé de Roger Federer et Rafael Nadal | NCZD Tennis

Mis à jour le 19/04/2020 à 16:33

Novak Djokovic est apparu sur le circuit de la tennis pour concourir à égalité contre Rafael Nadal et Roger Federer, les figures qui ont mené ce sport. Au fil du temps, le Serbe a gagné une place avec les Espagnols et les Suisses pour être considéré comme “Les Trois Grands” de la raquette.

Cependant, le chemin de «Nole», numéro un actuel du classement mondial, a reconnu que la lutte contre «Fiera» et «Sa Majesté» a été compliquée car ils sont reconnus avec de grands représentants par le public qui, à de nombreuses reprises, était contre celui né à Belgrade.

Stan Wawrinka, qui s’est entretenu avec le Serbe, a assuré que “dans un film, il n’y en a jamais trois bons”, pour décrire la situation de Novak. «Je ne suis pas fier des réactions que j’ai eues dans ma carrière. Mais nous sommes tous humains. C’était plus difficile quand j’étais jeune, ça me semblait injuste. En vieillissant, j’ai appris à l’accepter. Ce fut un grand soulagement “, a-t-il avoué. Djokovic.

Roger Federer, le meilleur de tous les temps.

Djokovic Il n’a pas hésité à féliciter ses collègues. Le Serbe considère que “Sa Majesté” peut être considérée comme la meilleure de l’histoire. Dans le même esprit, «Nole» a assuré que Nadal a également accompli un travail extraordinaire tout au long de sa carrière.

«On pourrait dire que Roger est le GOAT (le plus grand de tous les temps). Un gars que tout le monde aime. Je ne m’attends pas à ce que la foule soit de mon côté et je suis d’accord avec ça, car c’est Roger. Très similaire à Rafa. Je pense que c’est plus leur grandeur en tant que peuple que le fait que je fais quelque chose de mal “, a déclaré le Nole’ à propos de ses deux grands rivaux sur le circuit ATP.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ