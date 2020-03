Novara, communiqué de presse officiel: le patron positif du Coronavirus | Autres ligues Italie

Après les footballeurs du Pianese, un autre cas coronavirus en Girone A de Série C. Il est le patron de la Novara, Maurizio rouleau, résultat positif à Covid-19. Cela a été communiqué par le club piémontais lui-même: «Novara Calcio annonce que le patron Maurizio Rullo, après son hospitalisation dans un hôpital lombard, a reçu aujourd’hui la confirmation de la positivité au COVID-19. La positivité de cette forme virale est due à un voyage d’affaires en Allemagne. Une fois la positivité du mécène constatée, l’entreprise, avec l’appui du personnel médical, a mis en place toutes les informations et mesures de vérification requises par les instances compétentes en matière de santé et de sécurité publiques ainsi que par la Ligue nationale de football professionnel. Plus précisément, des informations appropriées et détaillées ont été fournies à l’ALS SISP de Novara. Au vu des informations fournies, l’Organe susmentionné confirme la possibilité de poursuivre des activités sportives régulières et ne juge pas nécessaire de nouvelles interventions. Par conséquent, il n’y a aucun obstacle à la poursuite de l’activité pour les organismes sportifs concernés. La société et le personnel médical suivront la situation en contact étroit avec les organes compétents “.

