Novara, note du club: “Le patron Rullo passe à la phase de guérison officielle”

Avec une note Novara a fait le point sur les conditions de santé du patron du club Maurizio Rullo touché ces dernières semaines par le Coronavirus:

Le club Novara Calcio, et en particulier la famille Rullo, a l’intention de faire savoir que les conditions de santé de notre mécène Maurizio Rullo se sont considérablement améliorées et se dirigent vers la phase de guérison officielle, à la fois clinique et virale.

Nous tenons également à remercier tous ceux qui, en ce moment difficile, se sont réunis autour de la famille, faisant sentir leur affection et leur présence par une pensée, un appel ou un simple message: ce sont des gestes qu’aucun de nous n’oubliera .

– Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) 6 avril 2020