Nuit blanche à la fête de Neymar pour son anniversaire

Pendant des jours, Neymar avait à l’ordre du jour que la nuit du dimanche au lundi devait être appréciée avec sa famille. Et est-ce que la star brésilienne Célébrez votre fête pour son 28e anniversaire ce matin à Yoyo (Palais de Tokyo), un endroit bien connu à Paris. Après avoir battu Montpellier et 48 heures après le match contre Nantes, Ney a invité sa famille, ses amis et ses collègues à la fête qui a commencé vers 23 heures et se poursuivra jusqu’à deux heures du matin.

02/03/2020 à 00:14

CET

SPORT.es

Le code vestimentaire était devenir complètement blanc et l’hôte et les invités se sont conformés à la tenue. Les invités ont commencé à arriver vers 21 h 00 bien que personne n’a été vu entrer dans le personnel d’entraîneurs ou le club bien que Thomas Tuchel et compagnie aient été invités. Oui, ils l’étaient Cavani, Mbappé, Ander Herrera, Di María, Paredes, Icardi et d’autres collègues comme Neymar Sr et son agent Pini Zahavi.

Il a également été vu atteindre Memphis Depay, footballeur lyonnais. Le grand protagoniste, Neymar, est arrivé sur les lieux vers 22h dans un costume blanc et un chapeau de la même couleur qui couvrait ses cheveux fuchsia avec lesquels il a surpris tout le monde dans le match contre Montpellier.

Pénalité possible

C’est précisément dans ce duel que le Brésilien a vécu un horrible épisode. «Il est désormais interdit de jouer au football, ironisé dans le tunnel du vestiaire. Neymar n’a rien pris de bien que l’arbitre lui a reproché faire une «lambretta» à un adversaire en duel contre Montpellier samedi. La collégiale semblait détester l’attitude avec laquelle il tentait de dribbler et de le récriminer.

C’est là que Neymar a explosé et a fini par prendre le jaune. Après avoir terminé le match, le Brésilien est allé parler à l’arbitre et leurs plaintes ont pu être entendues: «Maintenant, il est interdit de jouer au football. Dois-je jouer au football et en prendre un jaune? L’arbitre semblait ne pas comprendre Neymar et l’a sommé de parler en français, ce à quoi Ney a répondu: “Parlez français … mon cul & rdquor; Comme ils le montrent en France, Le Brésilien pourrait encourir une pénalité sévère.